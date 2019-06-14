وطن النهار

أوضح مدير ادارة النظافة في محافظة الفروانية سعد الخرينج انه تم وضع خطة عمل لتكثيف حملات النظافة بجميع المناطق التى تقع تحت نطاق المحافظة لرفع مستوى النظافة وازالة كل ما يشوه المنظر العام بالمحافظة، مؤكداً ان حملات النظافة مستمرة وبشكل يومي لحين القضاء على الظواهر السلبية. وأشار الى ان الحملات بدأت بتنظيف مناطق «جليب الشيوخ، صباح الناصر، عبدالله مبارك» كمرحلة اولى لحين الانتهاء منها والمراحل الثانية والثالثة ستشمل باقي العقود، مؤكداً ان الحملة شملت غسيل الشوارع والحاويات ورفع القمامة والاعلانات العشوائية والسيارات المهملة فضلا عن تبديل الحاويات.

