وطن النهار

برعاية وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، اقام بنك الكويت الوطني الحفل السنوي الـ 12 لتكريم دفعة جديدة من الطلبة الفائقين في امتحان الثانوية العام النظام الموحد وما في مستواها للعام الدارسي 2018/2019، وذلك امس الأول بالتعاون مع وزارة التربية ممثلة في قطاع التنمية التربوية والأنشطة على مسرح ديوان عام الوزارة، بحضور الرئيسي التفنيذي لبنك الكويت الوطني عصام الصقر ووكيل وزارة التربية د. سعود الحربي والوكيل المساعد للتنمية التربوية قيصل المقصيد وعدد من القيادات التربوية وأهالي الطلبة المتفوقين، حيث كرم الأوائل الذين تربعوا على المراكز الخمسين الأولى في كلا القسمين العلمي والأدبي بالاضافة الى الفائقين في مدارس التربية الخاصة والمعهد الديني والأندية المسائية.

في هذه المناسبة، اكد وكيل وزارة التربية د.سعود الحربي، حرص الوزارة على مصلحة جميع الطلبة وتوفير افضل الخدمات التعليمية لهم، منوها الى ان التعليم حق اساسي للجميع والكويت تهتم بتوفيره منذ نشأة التعليم النظامي فيها قبل اكثر من مئة عام.

وهنأ الحربي، طلبة الثانوية العامة المتفوقين في القسمين العلمي والأدبي والمعهد الديني والتربية الخاصة، مشيراً الى ان وزارة التربية على عادتها في تكريم ابنائها الطلبة والطالبات، مؤكدا ان «تكريمهم مستحق وجزء من واجبنا ومسؤوليتنا الوطنية والتربوية في تسخير الامكانيات كافة».

ولفت الى ان الكويت ممثلة بوزارة التربية وقياداتها والعاملين فيها من معلمين وجميع الاداريين يعملون من اجل خدمة الطالب والتي تنعكس بشكل ايجابي اكبر على الوطن فالكويت لها دور كبير في التعليم وهذه الاحتفاليات والمتابعة الكبيرة تؤكد ايمان الدولة القاطع والراسخ في حق الانسان في التعليم والمنصوص عليه في الدستور وفي كل قوانينه وتشريعاته وقيمة الانسان بحد ذاته في اعطاء حقه في التعليم فان التعليم في الكويت له اكثر من 100 عام فبدأ نظام التعليم في الكويت عام 1887م وبدأ بشكل رسمي عام 1911م وفي عام 1936 تم انشاء ادارة المعارف والتي كانت بداية الاهتمام الحقيقي بالتعليم.

وقال الحربي في كلمة وجهها لابنائه الطلبة: «انتم انهيتم المرحلة الثانوية وبدأتم الآن مرحلة جديدة واصعب والنجاح الذي حققتموه هو نجاح اجتماعي لايأتي بنجاح فرد واحد والتفوق ليس بالدرجات فقط وانما التفوق بالخلق والاخلاص للوطن والشعور بالمسؤولية وان يكون الفرد مواطنا صالحا يحترم القانون ويحترم حقوق الانسان ويحترم البيئة والنظام»، موصياً ابناءه الطلبة ان يرفعوا سقف أمانيهم وتطلاعاتهم والبحث عن افضل السبل لتحقيق النجاح بالاضافة الى الجد والاجتهاد والاخلاص للوطن، معربا عن شكره للمعلمين والمعلمات والاداريين في وزارة التربية على جهودهم المبذولة وبنك الكويت الوطني على العطاء والدعم المستمر.

من جانبه، قال وكيل وزارة التربية للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، ان وزارة التربية جرياً على عادتها السنوية تنظم حفل تكريم ابنائنا الطلبة الفائقين في المرحلة الثانوية للقسمين العلمي والأدبي بالشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص، مؤكداً ان تفوق ابنائنا الطلبة له اثر ايجابي على نفوسهم ونفوس آبائهم وذلك بتشجيع ابنائهم بالجانب التعليمي والشأن الاكاديمي، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في المرحلة الاكاديمية والجامعية القادمة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني عصام الصقر، «في البداية اود ان اهنئ الطلبة المتفوقين على النتائج المبهرة التي حققوها في سبيل الحصول على هذا التفوق العلمي المتميز، فأنتم ثمرة وطنية يجب ان تحاط بكل مقومات الرعاية والاهتمام لتكونوا من الاعمدة الراسخة لمستقبل البلد ووطننا الحبيب الكويت.

وأضاف: «تأتي رعاية البنك الوطني للحفل السنوي للعام الثاني عشر على التوالي في اطار مسؤوليته الاجتماعية في قطاع التعليم والذي يعد الاستثمار فيه اساساً للتطور وتنمية المجتمعات، اذ يعتبر في هذا الحدث المهم جزءا اساسيا بالتزامنا تجاه المجتمع، وانطلاقا من ايماننا الراسخ بالدور الحيوي للمؤسسات الوطنية نحو الاستثمار في الطاقات البشرية الواعدة.

وأكد ان البنك لن يدخر جهدا لدعم تلك الكوكبة المميزة من الطلبة وتوفير كل ما يلزم من اجل تمكينهم وتدريبهم للمساهمة في مسيرة التنمية والتقدم وذلك بتوفير الانشطة التعليمية والتدريبية الهادفة الى رفع مستواهم التعليمي وزيادة خبراتهم العملية، منوها الى ان بنك الكويت الوطني يستقبل سنويا مجموعات مختلفة من طلبة المدارس والجامعات ضمن برامج التدريب المحترفة التي يقدمها البنك لمساعدتهم على استيفاء متطلباتهم للتخرج المستقبلية وذلك تمهيدا لدخولهم سوق العمل باعتباره واجبا وطنيا واجتماعيا واستثمارا حقيقيا في المستقبل».

واستطرد قائلا: لا يسعني في هذه المناسبة الا ان اتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير الى وزارة التربية ممثلة وزيرها الدكتور حامد العازمي ووكيل الوزارة الدكتور سعود الحربي والوكلاء المساعدين وجميع العاملين فيها على الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى التعليم، مضيفا كما اود ان اشكر اهالي الطلبة الفائقين على بثهم لروح المثابرة والاجتهاد في نفوس ابنائهم طوال العام الدراسي، وأهنئ مجددا ابناءنا المتفوقين على حصولهم على التعليم المميز، وأسأل الله ان يوفقهم في مواصلة الجد والاجتهاد والتخطيط السليم لمستقبلهم من خلال اختيار التخصصات التي يتطلبها سوق العمل وتحقيق رؤية الكويت 2035.

