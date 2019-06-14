وطن النهار

أعلن مدير ادارة الموارد البشرية سعود الجويسر، وجود آلية معتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية لموظفي وزارة التربية العاملين بالمدارس والمعاهد من اعضاء الهيئة التعليمية والادارية بشأن تقييم الكفاءة، مبينا ان الديوان اقر نسبة 30% على الحضور والانصراف لتقييم الكفاءة و70% على البنود الاخرى.

وقال الجويسر في تصريح صحافي، انه «حرصا من الوزارة ممثلة بوزير التربية د. حامد العازمي ووكيل الوزارة د. سعود الحربي ووكيل الشؤون الادارية والتطوير الاداري فهد الغيص سيتم فتح شاشة تقييم الكفاءة قبل الموعد المقرر الذي حدده ديوان الخدمة المدنية».

وأضاف: «نشكر مديري ومديرات المدارس على تفاعلهم وحضور بعضهم قبل بداية الدوام او بالفترة المسائية لانجاز التقييم للحفاظ على حقوق الموظفين، مبينا ان ادارة الموارد البشرية على الاستعداد لتقديم الدعم لأي مدرسة تواجه مشاكل في تقويم الكفاءة».

في موضوع آخر، اعلن الجويسر، الانتهاء من ادخال بيانات الموظفين الذين تشملهم الترقية بالاختيار وعددهم 1958 موظفا وموظفة من اداريين ومعلمين، مشيرا الى ان عدد الموظفين بالدرجة المالية (ا) هو 216، وبالدرجة (ب) 397، وبالدرجة الأولى 316، وبالدرجة الثانية 207، والثالثة 851، والرابعة 225، والخامسة 16، والسادسة 27، والسابعة 3.

وذكر الجويسر ان الأعداد السابقة للترقية بالاختيار جاءت ضمن قرارات ديوان الخدمة المدنية، وقد قام كل من وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي والوكيل المساعد للشؤون الادارية والتطوير الاداري فهد الغيص بمتابعة القرارات المختصة بهذا الشأن، مضيفا ان الدرجات المذكوره اعلاه تشمل جميع برامج الميزانية المعتمدة من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية.

