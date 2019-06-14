وطن النهار

أعلنت وزارة التعليم العالي أمس الخميس فتح باب التسجيل في خطة المنح الدراسية المقدمة للطلبة الكويتيين من المملكة العربية السعودية للعام الدراسي 2019/2020 ابتداء من يوم 16 ولغاية 20 يونيو الحالي.

ودعت الوزارة في بيان صحافي الطلبة الراغبين في التسجيل في تلك المنح الى زيارة الموقع الالكتروني للوزارة للاطلاع على كيفية التسجيل والارشادات الخاصة به.

وأوضحت ان المنح المقدمة لاستكمال مرحلة البكالوريوس لها شروط من أهمها ألا يتجاوز تاريخ الشهادة الثانوية العامة عامين دراسيين وألا يقل سن الطالب عن 17 سنة ولا يزيد على 23 سنة.

واضافت ان خطة المنح تشمل 11 جامعة وتستقبل مختلف التخصصات العلمية والأدبية لخريجي الثانوية العامة والمعهد الديني بحد ادنى للقبول 80 في المئة.

كذلك أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب التسجيل الإلكتروني على مقاعد المنح الدراسية للكويتيين المقدمة من سلطنة عمان في الفترة من 23 والى غاية 27 يونيو الحالي لاستكمال مرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2019/2020.

وقالت الوزارة في بيان صحافي ان جامعة السلطان قابوس تتيح أربعة تخصصات علمية أولها الطب للحاصلين على نسبة 90 في المئة والتخصص الثاني الهندسة المعمارية للحاصلين على نسبة 85 في المئة.

وأضافت ان التخصص الثالث لعلم الفيزياء ويشترط الحصول على نسبة 80 في المئة وأخيرا تخصص علم الأغذية للحاصلين على نسبة 80 في المئة.

وأكدت الوزارة ان من أهم الشروط أن تكون شهادة الثانوية العامة الكويتية أو ما يعادلها حديثة الاصدار خلال العام الدراسي 2018/2019 وألا يتجاوز عمر الطالب عن 25 عاما عند التقديم للمنحة.

وبينت انه يتعين على الطلبة الراغبين في التسجيل بهذه المنح مراجعة الموقع الالكتروني للوزارة للاطلاع على شروط القبول في الجامعة متمنية للطلبة التوفيق في حياتهم العلمية المقبلة.

