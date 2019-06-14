وطن النهار

واصلت وزارة الكهرباء والماء سيطرتها على انقطاعات الكهرباء في مختلف المناطق حيث باشرت على مدار الساعة تلقي الشكاوى من المواطنين والجهات ذات الصلة لتقوم باعادة التيار خلال وقت قياسي حيث تم تجهيز فرق للطوارئ مزودة بكل ما يلزم لتفادي اي تأخير بانقطاع الكهرباء.

وتعاملت وزارة الكهرباء مع الانقطاعات التي بلغت مايقارب 10 بلاغات حيث قامت فرق الطوارئ باعادة التيار جزئيا عن القطعتين 7 و9 في منطقة صباح السالم وعن منطقة قرطبة بالقطعة 1، 2، 4، وتمت إعادة التيار لمنطقة السرة قطعة 5 و6، ومنطقة الرقة قطعة 1، واعادة التيار في بيان قطعه 13، ثم السرة قطعة 2، واشبيلية قطعتي 1 و3، والعارضية قطعة 10. وتواصل فرق الطوارئ التعامل مع اي انقطاعات جديدة بالسرعة الممكنة من خلال تلقي الشكاوى على رقم 152 طوارئ وزارة الكهرباء والماء.

