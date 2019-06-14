وطن النهار

أكدت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي، استعداد القطاع المصرفي لتوظيف 30 شخصاً من ذوي الإعاقة المؤهلين والمدربين على خدمة العملاء والأعمال والخدمات المكتبية في البنوك المحلية، مشيرة إلى أنه سيتم توزيعهم بواقع 10 في البنك الأهلي المتحد، إضافة إلى توزيع الـ 20 البقية على البنوك المحلية الأخرى،

وقالت العوضي، في كلمتها خلال اجتماعها أمس، بممثلي القطاع المصرفي المشاركين في حملة «شركاء لتوظيفهم»: إن الهيئة حريصة على حماية حقوق المعاقين، وكفالة حق العمل لهم على قدر المساواة من الآخرين، تنفيذاً قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن دعم عمل هذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع، لافتة إلى أن حملة «شركاء لتوظيفهم» التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع معد البناء البشري وجمعية منابر القرآنية، تهدف إلى التدريب النوعي للمعاقين والتوظيف ودعم مشروعاتهم الصغيرة، بما يحقق لهم الاستقرار والاندماج والابداع.

وبينت العوضي، أن هناك برامج عدة سيتم اطلاقها مع بعض الجهات سواء الحكومية أو الخاصة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الحملة ساهمت في تمكين ذوي الإعاقة في سوق العمل، وبيان الإلتزامات التي تقع على عاتق الجهات الحكومية والخاصة لإعمال هذا الحق وفقا لما هو منصوص عليه في التشريعات السارية، موضحة أن سياسة توظيف من هذه الفئة تحورت حول أركان أساسية تمثلت في الشراكة مع بعض قطاعات الدولة الحكومية والأهلية والمجتمع مدني.

وأضافت أن «سياسة توظيف المعاقين تتوافق وروية واستراتيجية خطة الدولة للتنمية 2035، والانتقال من مجال الرعاية الاجتماعية إلى التنمية، إضافة إلى تعزيز مشاركة القوى العاملة من هذه الفئة وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والانتاجية، عن طريق تدريبها تدريبا نوعيا مقترنا بمتطلبات العمل الوظيفي».

ومن جانبه، تحدث رئيس مجلس إدارة معهد البناء البشري د. أحمد الباطني، عن دور مؤسسات المجتمع المدني الداعمة لمبادرات ذوي الإعاقة، مشددا على اهمية المسؤولية والشراكة المجتمعية في رعاية ذوي الاعاقة، للنهوض بمتطلبات خطط التنمية من أجل كويت جديدة وتحقيق رؤية سمو الأمير لدعم واستثمار الطاقات البشرية والإبداعية الواعدة والمشاركة في تنمية الوطن وفق رؤية 2035.

وأكد الباطني مواصلة المعهد في تحقيق أهداف حملة شركاء لتوظفيهم التي تم إطلاقها في مايو 2018، من خلال استكمال بقية البرامج التدريبية والتأهيلية بالتعاون مع الجهات الداعمة والراعية لتلك الحملة.

