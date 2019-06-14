وطن النهار

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، عدد الحالات المستفيدة من خدمات وبرامج وأنشطة قطاع الرعاية الاجتماعية في كل الإدارات خلال شهر مايو الماضي بلغ 5233 حالة، أن هذه الحالات توزعت على إدارة الحضانة العائلية بواقع «1047 حالة»، وإدارة رعاية الأحداث «473 حالة»، وإدارة رعاية المسنين «3713» حالة.

وأكدت ان اجمالي المستفيدين من خدمات إدارة الحضانة العائلية عن شهر مايو، يبلغ 1047 حالة، مبينة أنها توزعت على دار الأطفال «31 حالة»، ودار الفتيات «9 حالات»، وبيوت الضيافة «85 حالة»، وقسم الحضانة «624 حالة»، وقسم متابعة شؤون الأبناء «228 حالة»، وقسم رعاية الكويتيين بالخارج «70 حالة).

وأشارت إحصائية الشؤون إلى أن عدد المستفيدين من خدمات إدارة رعاية الأحداث عن شهر مايو بلغ 473 حالة، توزعت على الاستقبال «3 حالات»، والضيافة الاجتماعية «2 حالة»، ودار الملاحظة «5 حالات»، والرعاية الاجتماعية «22 حالة»، والتقويم الاجتماعي «23 حالة»، والمراقبة الاجتماعية اختبار قضائي «286 حالة»، والمراقبة الاجتماعية نيابة الأحداث «115 حالة»، والمراقبة الاجتماعية البحث الاجتماعي «17 حالة».

وبينت أن عدد المستفيدين من خدمات إدارة رعاية المسنين بلغ 3717 حالة، منها 27 حالة في الرعاية الإيوائية، و2685 حالة في الخدمة المتنقلة للمسنين في منازلهم، موضحة ان عدد الحالات المستفيدة من بطاقات الاولوية ذكوراً واناثا بلغ 165 حالة ، فيما بلغ عدد التقارير الطبية المنزلية الصادرة لهيئة الإعاقة 8 تقارير، و16 حالة سريرية محولة من الهيئة العامة لذوي الإعاقة.

