أول النهار

ترأس الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية جلسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة التي عقدت صباح امس الاول وتأتي في إطار رئاسة الكويت لأعمال مجلس الأمن للشهر الحالي تحت بند (حفظ السلم والأمن الدوليين) لمناقشة مسألة منع نشوب النزاعات والوساطة.

واستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى إحاطات قدمها كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة أيرلندا السابقة ورئيسة مجموعة الحكماء ماري رونسون والأمين العام الثامن للأمم المتحدة ونائب رئيس مجموعة الحكماء بان كي مون.

وقدمت الكويت خلال أعمال الجلسة ورقة مفاهيمية في هذا الإطار أبرزت خلالها الأهمية الحتمية لهذه المقاصد التي تعتبرها الكويت ركائز أساسية لسياستها الخارجية.

والقى الخالد كلمة خلال أعمال الجلسة شكر فيها أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش على احاطته القيمة، مؤكدا بأن الكويت تدعم بشكل كامل جهود الامين العام الهادفة لتحسين آليات الأمم المتحدة وتعزيز فعاليتها للحد من المخاطر والتهديدات التي تواجه عالمنا اليوم وخاصة عبر رؤاكم لإيجاد «طفرة في الدبلوماسية» وتعزيز تدابير منع نشوب النزاعات والوساطة وذلك ضمن إصلاحاتكم لركيزتي السلم والأمن لتكونا أكثر اتساقا وشمولا.

وأضاف: يجدر بنا ان تسهل اجتماعنا حول «منع نشوف النزاعات والوساطة» تحت بند «صيانة السلم والامن الدوليين» باقتباس الفقرة الاولى من المادة الاولى من ميثاق الامم المتحدة والتي حددت مقاصد الامم المتحدة.

وذكر الخالد ان دعوة الكويت لعقد هذه الجلسة تتيح لنا الفرصة لتقييم دور مجلس الأمن في منع نشوب النزاعات والوساطة والنظر في كيفية تعزيز هذا الدور من قبل المجلس بغرض معالجة الأزمات الأمنية والسياسية والإنسانية في مراحلها الأولية قبل أن تتعقد وتتفاقم إلى أن تصبح تهديدا للسلم والأمن الدولي، مضيفا إن الوتيرة المتصاعدة للأزمات التي تعصف بعالمنا في السنوات الأخيرة باتت أكثر تعقيدا وتشابكا مما كانت عليه في السابق. والأمر المؤكد أنه كان بالإمكان معالجة بعضها ومنع تفاقمها من الأساس لو تم استخدام الوسائل المتاحة للمجلس بشكل فعال.

وقال: إننا نجد في ميثاق الأمم المتحدة العديد من الأدوات التي تشجع على حل النزاعات عبر الطرق السلمية وتحديدا الفصل السادس من الميثاق الذي وضع الخطوات لحل أي خلاف بين أطراف متنازعة عبر «المفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو باللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها».

واشاد الخالد بالتعاون المهم الذي يجمع مجلس الأمن مع الاتحاد الأفريقي في معالجة عدد من قضايا القارة الأفريقية. وسعيا منا أن يكون هناك نموذج مماثل للتعاون القائم ما بين مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي ستعقد دولة الكويت جلسة يوم غد حول التعاون ما بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ونؤمن بأن عقدها يأتي في وقت محوري نظرا لما تشهده عدد من دولنا العربية من اضطرابات وعدم استقرار. وتطرق الخالد في كلمته الدور المهم للأمين العام في موضوع المناقشة وفقا للمادة 99 من الميثاق وهي بمثابة أداة تعطي الأمين العام دورا وحقا أصيلا مثلما تلقي على عاتقه مسؤولية في منع نشوب النزاعات من خلال مساعيه الحميدة أو من خلال مبعوثيه وممثليه الخاصين في مختلف مناطق النزاع. وترجمة للأولوية التي يوليها الأمين العام لمسألة الوساطة قام مشكورا بإنشاء مجلس استشاري رفيع المستوى معني بالوساطة والدبلوماسية الوقائية كأداة لمنع نشوب النزاعات يتعين علينا جميعا دعمه لأنه بدون شك سيوفر علينا كثيرا من الجهد والأحزان والآلام ناهيك عن الموارد بما فيها الموارد المالية حيث يتم إنفاق المليارات سنويا على احتواء الأزمات عبر بعثات حفظ السلام أو معالجة آثار وتداعيات تلك الأزمات بما فيها الآثار الإنسانية.

وقال: إن التحديات التي تقع أمام كثير من الوساطات هي تحديات محلية وإقليمية ودولية وأحيانا جميعها في آن واحد مما يتطلب أن تكون الوساطات ذو طابع شمولي وأن تتعاطى مع الأسباب الجذرية للنزاعات بشقوقها المختلفة السياسية والأمنية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والحكم الرشيد وتلك المتعلقة بضمان احترام حقوق الإنسان وغيرها من الأسباب.

وذكر الخالد في كلمته إن الخبرات المتراكمة والدروس المستفادة كفيلة بتمكين مجلس الأمن لاتخاذ تدابير وخطوات مبتكرة تساهم في صيانة السلم والأمن الدوليين فليس هناك ما يمنع أن يكون له مبادرات وتدابير مبتكرة في مجال منع نشوب النزاعات والوساطة كذلك.

وبين ان الزيارات الميدانية التي يقوم بها المجلس إلى مناطق النزاع يمكن ان تكون ذات صلة بالوقاية والوساطة فضلا عن إمكانية استغلال المجلس وبشكل أفضل نوعية وأطر الاجتماعات المختلفة والمتاحة له لمناقشة القضايا التي قد تهدد السلم والأمن الدوليين. كما لدى المجلس أدوات تقليدية مثل عمليات حفظ السلام والعقوبات على الأفراد والكيانات بالإمكان استخدامها بشكل أكثر فعالية لغرض الدبلوماسية الوقائية، متسائلا: كم من أزمة كان بإمكان مجلس الأمن أن يتفاداها أو يمنع نشوبها أو تفاقمها لو تم استغلال الأدوات المتاحة له في ميثاق الأمم المتحدة وتفعيل الدبلوماسية الوقائية كما ينبغي؟ وهو ما يدفعني للسؤال الأصعب وهو كم من خسائر في أرواح البشر كان بالإمكان إنقاذها وكم من الموارد كان بالإمكان تجنب هدرها لو وضعنا الحسابات السياسية والمصالح الضيقة على جنب ووضعنا نصب أعيننا مسؤوليتنا في صيانة السلم والأمن الدوليين وفعلنا تلك الأدوات الوقائية؟.

