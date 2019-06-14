أول النهار

انطلقت أمس الخميس اعمال المؤتمر الدولي السادس لوكالات الأنباء في العاصمة البلغارية صوفيا بحضور مديري وكالات الأنباء الدولية من 130 دولة وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ«كونا» الشيخ مبارك دعيج الإبراهيم الصباح.

وافتتح الرئيس البلغاري رومن راديف المؤتمر الذي يستمر مدة يومين تحت عنوان «مستقبل الأخبار» بكلمة تطرق خلالها الى ما تواجهه وكالات الانباء من تحديات في العصر الرقمي واهمية الوعي في طرح الاخبار الحقيقية بموضوعية والبعد عن الاخبار الزائفة.

وقال ان «شعار المنتدى هو مستقبل الأخبار وفي الواقع ان مستقبل الاخبار يعني مستقبل البشرية».

واضاف «لقد غيرت الرقمنة بالفعل مفهومنا للعالم لأن المعلومات متوفرة بكثرة ولكنها في الواقع هي السلعة الاكثر ندرة». من جانبه قال الشيخ مبارك الدعيج في تصريح على هامش مشاركته بالمؤتمر ان هذا المؤتمر يعد فرصة سانحة للالتقاء بمسؤولي وكالات الانباء ومختلف المؤسسات الاعلامية العالمية المدعوة هنا والذين تجاوز عددهم اكثر من 90 وفدا من مختلف اقطار العالم. واضاف ان المشاركين في المؤتمر سيبحثون الرؤى المختلفة لتطوير الخدمات وآلية العمل وتوفير فرص التدريب لموظفي الوكالات في مختلف المجالات وكذلك الارتقاء بمستوياتهم المهنية. واوضح ان التحدي الراهن من مختلف وسائل التواصل الاجتماعي يفرض على الوكالات التحرك بوتيرة اسرع وبذل مزيد من الجهد للاستفادة من التطورات التقنية وتطويعها لتحسين ادائها. واشار الدعيج الى ان الوكالات تتمتع بمصداقية عالية والاقبال عليها يزداد نظرا لتمتعها ببنية تحتية قوية تتيح لها نقل الاخبار من مصادرها وبالسرعة المطلوبة في اي مكان في العالم وتحت اي ظروف كانت. وسيبحث المشاركون في المؤتمر قضايا مهمة مثل (نماذج الملكية لوكالات الأنباء) و(مصادر الدخل الجديدة) و(الأخبار المزيفة) و(الذكاء الاصطناعي).

