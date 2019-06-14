أول النهار

نيويورك - «كونا»: أقام الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ظهر أمس الأول الأربعاء مأدبة غداء عمل رسمية على شرف أعضاء مجموعة الحكماء بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأعضاء مجلس الأمن.

وتم خلال المأدبة مناقشة ما تم طرحه خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت برئاسة الكويت تحت بند «حفظ السلم والأمن الدوليين» حول موضوع منع نشوب النزاعات والوساطة وتم تبادل الأفكار والرؤى في هذا الإطار.

وحضر المأدبة مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية وأعضاء وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

و«مجموعة الحكماء» هي منظمة غير حكومية عالمية أسسها رئيس جمهورية جنوب افريقيا الأسبق الراحل نيلسون مانديلا عام 2007 وتتكون من شخصيات عامة بارزة في مجالات السلام وحقوق الإنسان ولهم تجارب وإسهامات في حل أكثر الصراعات تعقيدا في العالم.

