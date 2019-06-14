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عواصم - الوكالات: اكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان الهجوم الذي تعرضت له امس ناقلتا النفط في خليج عُمان تهديد للسلم والأمن الدوليين فيما نفت الحكومة اعلان حالة الاستعداد القصوى اثر الهجوم واكدت شركة ناقلات النفط الكويتية انها مستعدة لأي طارئ. وذلك بعد تعرضت الناقلتان اللتان ترفعان علمي بنما وجزر المارشال الى هجوم غامض ومنسق جديد في مياه بحر عُمان على مقربة من سواحل ايران التي اعلنت انقاذ طواقم السفينتين.... (التفاصيل ص 14).

ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة امس اتخاذ اي اجراءات غير اعتيادية مؤكدا ان الدولة لم تعلن حالة الاستعداد القصوى كما تداولت بعض وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم انه لا صحة للاخبار المتداولة في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن اعلان حالة الاستعداد القصوى في الكويت مبينا انه لم يتم الاعلان عن اجراءات قصوى. وكانت شركة ناقلات النفط الكويتية اكدت في وقت سابق امس ان ناقلات النفط الكويتية تسير بشكل طبيعي ومستعدون لأي طارئ. وقالت الشركة في بيان لـكونا انها اتخذت كل الاجراءات والتدابير الاحترازية الأمنية اللازمة لضمان التشغيل الآمن لأسطولها البحري. وأضافت ان اسطول الشركة البحري لم يتأثر بالحوادث الأخيرة المؤسفة التي وقعت في خليج عمان والمنطقة ولاسيما الحادث المؤسف الذي تعرضت له ناقلتان بحادثين منفصلين الخميس لافتة الى انها تتابع تلك الحوادث مع الجهات العالمية البحرية المعنية بهذا الشأن.

وأوضحت انها تقوم بدورها على اكمل وجه ولديها اسطول ناقلات نفط وغاز حديث على اعلى مستوى ويتوافق مع مواصفات الصحة والسلامة العالمية.

وفي واشنطن قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز امس انه تم ابلاغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحادثة ناقلتي النفط في خليج عُمان. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المتحدثة القول ان الحكومة الأميركية تقدم المساعدة وسوف تستمر في تقييم الوضع.

الى ذلك ذكرت مصادر اممية ان مجلس الأمن الدولي قرر عقد جلسة طارئة لمناقشة الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان. وهذه ثاني حادثة غامضة ضد ناقلات نفط في غضون شهر في المنطقة الاستراتيجية، بعد تعرّض اربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط لعمليات تخريبية قبالة الامارات في 12 مايو قالت واشنطن انّ طهران تقف خلفها.

وأفاد الأسطول الخامس الأميركي ومقره البحرين في بيان عن هجوم استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان. وأعلنت السلطات البحرية النروجية ان ناقلة النفط فرونت التير المملوكة لمجموعة فرونتلاين النروجية تعرّضت لـهجوم صباح امس في بحر عُمان بين الامارات وايران، وسُمعت ثلاثة انفجارات على متنها، مؤكّدة عدم اصابة اي عنصر من الطاقم بجروح. في سنغافورة، اعلنت شركة بي اس ام لادارة السفن ان واحدة من ناقلاتها وتحمل اسم كوكوكا كاريدجس كانت هدفا لـحادثة امنية الحقت بها اضرارا، وأنه تمّ انقاذ افراد طاقمها، وقد اصيب احدهم. وذكرت ان السفينة كانت على بعد 70 ميلا بحريا من الامارات و14 ميلا بحريا من ايران. وذكرت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية ارنا ان ايران قدمت المساعدة لـناقلتي نفط اجنبيتين بعد ان تعرضتا لحادثة صباحا في بحر عُمان.

ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية ارنا متحدث باسم مركز البحث والانقاذ البحري في محافظة هرمزكان، الواقعة جنوب شرقي ايران على مضيق هرمز، القول ان العديد من فرق الخبراء توجهت الى موقع الحادث. وأضاف ان الفرق ستعلن نتائج تحقيقاتها قريبا.