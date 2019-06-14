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طهران- أ. ف. ب: رفض المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي التفاوض مجددا مع واشنطن او تسلم رسالة من ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب نقلها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي التقاه امس في طهران معتبرا ان ترامب لا يستحق تبادل الرسائل معه.

وقال خامنئي لآبي خلال لقاء جمعهما في طهران امس ليس لدي اي شك في حسن نواياكم وجديتكم، لكن في ما يخص ما تنقلونه عن الرئيس الأميركي، فأنا لا ارى بأن ترامب شخص يستحق تبادل الرسائل معه وليس لدي اي جواب له ولن يكون في المستقبل.

ومن النادر ان ينقل التلفزيون الايراني مقتطفات من محادثات بين المرشد الأعلى وزواره. وبحسب ما نقل موقع خامنئي الرسمي على الانترنت، فان المرشد الأعلى اعلن ان ايران لا ثقة لديها اطلاقا في اميركا.

وفي اشارة الى الاتفاق النووي الموقع بين ايران والدول الست الكبرى عام 2015 والذي انسحب منه ترامب من طرف واحد في 2018، قال خامنئي لن نكرر ابدا تجربة المفاوضات الاخيرة مع اميركا.

وتعهدت ايران بموجب الاتفاق الموقع في فيينا بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي ووافقت على الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، لقاء رفع قسم من العقوبات الدولية التي كانت تشل اقتصادها. لكن ترامب خرج من الاتفاق في مايو 2018 معتبرا انه لا يوفر ضمانات كافية، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران.

وأورد موقع خامنئي ان آبي قدم حاملا رسالة من ترامب. غير ان طوكيو تؤكد ان رئيس وزرائها لا يحمل رسائل لحساب احد، وأن الهدف الوحيد لزيارته هو المساهمة في خفض حدة التوتر.

وقال آبي لصحافيين يابانيين بعد لقائه خامنئي تقاسمت بصراحة تامة وجهات نظري الشخصية حول ما يجول في بال الرئيس (الأميركي) مشددا على انه تباحث عدة مرات مع ترامب. وأضاف قال الرئيس ترامب انه لا يريد رؤية تصعيد في التوتر. ونقل الذي التقى الأربعاء الرئيس الايراني حسن روحاني كأول رئيس وزراء ياباني يزور ايران منذ الثورة الاسلامية في 1979 عن المرشد قوله ان ايران لا تنوي انتاج او استخدام اسلحة نووية.