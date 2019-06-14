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عواصم - الوكالات: صعدت عقود النفط الآجلة بأكثر من 4.2% أو 2.5 دولار، صباح امس بعد ورود معلومات عن استهداف ناقلتي نفط عملاقتين في بحر عمان في ما سجلت تراجعات في جميع اسواق الاسهم الرئيسية في الخليج.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس بنسبة 4.2% أو 2.5 دولار إلى 62.55 دولارا للبرميل. كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، بنسبة 3.58% أو 1.83 دولار إلى 52.95 دولارا للبرميل.

الى ذلك هبطت البورصة السعودية امس لتتوقف موجة صعود استمرت خمس جلسات متتالية وذلك اثر الهجمات على ناقلتين في خليج عمان بينما تراجعت أيضا جميع أسواق الأسهم الرئيسة الأخرى في الخليج.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.6% مع تراجع عشرة أسهم في مقابل كل سهم مرتفع. وهبط مؤشر سوق دبي 1.2% فيما تراجع مؤشر بورصة قطر 1% وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5%.

