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بغداد- الوكالات: أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي ان بلاده وسلطنة عمان تعملان لنزع فتيل الازمة بين الولايات المتحدة وايران. ونقل بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء عن عبدالمهدي قوله خلال اجتماعه مع وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي ان الدور العماني في المنطقة دور متكامل ومتطابق مع دور العراق في دعم جهود الامن والاستقرار ونزع فتيل الازمة الحالية بين الولايات المتحدة وايرانية وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر التصعيد والحروب. واشار الى ان الحكومة العراقية بعثت رسائل ووفودا الى الدول الصديقة وتواصل جهودها في هذا الاتجاه.

واعرب عبدالمهدي عن ترحيبه بتعزيز العلاقات العراقية العمانية وافتتاح سفارة السلطنة في بغداد ما يسهم في زيادة اوجه التعاون بين البلدين والشعبين.

من جهته نوه وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بما يحققه التعاون والتفاهم بين العراق وعمان في ابعاد التوتر عن المنطقة وايجاد مناخ للتهدئة والاستقرار.