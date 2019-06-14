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موسكو - الوكالات: أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ان الكرملين يعتبر انه لا احد حتى الآن يملك معلومات عن اسباب الحادث في خليج عمان ومن ورائه. وقال بيسكوف امس ردا على سؤال احد الصحافيين حول كيفية تفاعل الكرملين مع الحادث في خليج عمان وما اذا كانت هناك اي اتصالات حول هذا الموضوع مع ايران او دول اخرى «على حد علمنا، لا احد لديه معلومات حول اسباب هذه الحوادث وماذا وراءها. لا احد يعرف، وبالتالي فان التصريحات غير ممكنة حاليا».

من جهتها حذرت الخارجية الروسية، من اي محاولات لتحميل ايران المسؤولية عن الحادث.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف «أود الاستفادة من هذه الفرصة للتحذير من الاستنتاجات المستعجلة ومحاولات تحميل الطرف غير الموالي لعدد من الدول المعروفة».

وأضاف «تابعنا في الآونة الأخيرة حملة مشددة للضغط النفسي السياسي والعسكري على ايران. ومن غير المرجو ان تستغل الأحداث المأساوية، التي حصلت الآن وهزت سوق النفط العالمية، بغرض التأجيج اللاحق للتوتر في سياق معاد لايران». وشدد نائب وزير الخارجية الروسي على ضرورة «تقييم تداعيات الحادث السياسية وغيرها لاحقا».

