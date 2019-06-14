الأولى

علمت النهار من مصادر مطلعة ان الكويت تلقت دعوة لحضور مؤتمر المنامة لدعم الاقتصاد الفلسطيني المقرر عقده في البحرين نهاية الشهر الحالي وانها ستلبي تلك الدعوة انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

واوضحت ان تمثيل الكويت في المؤتمر لم يتحدد بعد، لكنه سيكون فنيا وليس سياسيا، وسيبقى على مستوى وزارة المالية.

واشارت المصادر الى ان ذلك سيتم بالتنسيق مع المسؤولين في السلطة الفلسطينية.

ولفتت الى ان المشاركة الكويتية تستهدف كذلك دعم الاونروا خصوصا بعدما توقف عنها الدعم الاميركي.

وكان نائب وزير الخارجية خالد الجارالله توقع تأجيل انعقاد المؤتمر الى وقت لاحق بسبب الانتخابات الاسرائيلية. بعدما اعتبرت الناطق باسم البيت الابيض ان مشاركة الكويت في اعمال المؤتمر ستدفع بقية الدول الخليجية الى حضوره.

يذكر ان المؤتمر دعت الى عقده الولايات المتحدة، ومن المتوقع الا تشارك فيه اسرائيل سوى بوفد من القطاع الخاص.

