الأولى

واصلت وزارة الكهرباء سيطرتها على انقطاعات الكهرباء في مختلف المناطق حيث باشرت على مدار الساعة تلقي الشكاوى واعادة التيار من خلال فرق للطوارئ مزودة بكل ما يلزم لتفادي اي تأخير في معالجة انقطاع التيار.

وتعاملت الوزارة خلال الـ 48 ساعة الماضية مع 10 بلاغات امس حيث قامت فرق الطوارئ باعادة التيار الى القطعتين 7 و9 في منطقة صباح السالم، والى القطع 1، 2، 4 في منطقة قرطبة، والقطع 2، 5، 6 في منطقة السرة، وقطعة 1 في الرقة، وبيان قطعة 13، واشبيلية قطعتي 1 و3، والعارضية قطعة 10.

وتواصل فرق الطوارئ التعامل مع اي انقطاعات من خلال تلقي الشكاوى على رقم 152. من جانب آخر توقعت ادارة الأرصاد الجوية استمرار تأثر البلاد خلال الأيام المقبلة بامتداد (منخفض الهند الموسمي) الذي يمد المنطقة بكتل هوائية ساخنة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا وحار نسبيا ليلا ورطب نسبيا على السواحل في بعض الفترات.

وقال مراقب التنبؤات الجوية في الادارة ياسر البلوشي لـكونا ان الطقس المتوقع في عطلة نهاية الاسبوع ان يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية الى شمالية معتدلة الى نشيطة السرعة تتراوح ما بين 20 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار فوق المناطق المكشوفة.

وأضاف البلوشي ان درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية.

