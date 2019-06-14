الأولى

علمت «النهار» بوجود تنسيق نيابي للتباحث مع الحكومة سعيا الى استعجال مناقشة الاستعدادات لمواجهة الأخطار المحدقة بالمنطقة والحد من انعكاساتها على الكويت.

ولفت مصدر مطلع الى ان مكتب المجلس سيتدارس الامر في اجتماعه الأحد المقبل، مشيرا الى احتمال ان يحضر الاجتماع عدد من الوزراء لطمأنة النواب،و لاضافة بنود جديدة الى جلسة الثلاثاء بعد المقبل.

بدوره، أعلن رئيس اللجنة التعليمية النائب عودة الرويعي الانتهاء من نظر قانون الجامعات الحكومية، لافتا الى ان اللجنة تنتظر رأي وزير التربية خلال اجتماعها الاحد المقبل.

وشدد على وجوب الفصل السريع في ملف مستشاري مجلس الامة،مؤكدا انه من القضايا التي سيتم العمل عليها، خاصة مع عدم التزام بعضهم بجدول اعمال اللجنة نظرا لتداخل اعمالهم مع لجان اخري.

وبين ان قانون الجامعات الحكومية له اولوية على جدول اعمال مجلس الامة،لافتا الى ان مطالب أغلبية النواب في السنوات السابقة تمثلت في انشاء جامعات وكليات في مختلف المحافظات، معبرا عن اعتقاده ان النواب كلهم مؤيدون القانون.

وكشف الرويعي انه تم الانتهاء من تقرير الشهادات المزورة، كما تم انجاز قانون عودة القياديين لأعمالهم السابقة في حالة تقاعدهم،أسوة بأعضاء هيئة التدريس والباحثين العلميين في معهد الابحاث العلمية، مشيرا الى ان هناك قانونا سيعالج ادعاء الصفة العلمية ومعادلة الشهادات ليسد الثغرات الموجودة حاليا ومن بينها الظهور الاعلامي وادعاء الصفة من البعض ووجود استغلال بالشهادات العلمية الوهمية.