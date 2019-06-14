الأولى

تقدم 4 نواب باقتراح بقانون لانشاء لجنة وطنية لتنظيم وادارة التركيبة السكانية بهدف حماية دولة الكويت من العدد الزائد من الوافدين وما يترتب عليه من ضياع هوية الدولة.

نص التشريع المقترح على تكليف اللجنة بوضع الخطط والسياسات العمالية اللازمة للوصول الى الحد الأقصى لإجمالي الوافدين والمقيمين الاجانب بنسبة 60% من اجمالي سكان الكويت بحيث يكون وضعها وتطبيقها والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية، مع مراعاة الا تتجاوز نسبة اي جنسية عن 40% من نسبة الوافدين مع مراعاة التنوع في الجنسيات المقيمة، وتحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة وانهاء اقامة العمالة الأجنبية الزائدة على حاجة الدولة.

وجاء في الاقتراح ان الأعداد المهولة من الوافدين بالبلاد تشكل ضغطا على مرافق الدولة التي لم ولن تستوعب هذا العدد من الأجانب، كذلك فانها تُكبِّد الدولة اموالا طائلة من الدعومات من دون مردود ما ارهق ميزانية الدولة واستنزف خيراتها.