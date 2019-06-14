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«الشؤون»: 5233 حالة استفادت من خدمات قطاع الرعاية في مايو


أعلنت وزارة الشؤون ان 5 آلاف و233 حالة استفادت من خدمات قطاع الرعاية الاجتماعية خلال مايو الماضي، مشيرة الى ان هذه الحالات توزعت على ادارة الحضانة العائلية بواقع 1047 حالة، ورعاية الأحداث 473 حالة، ورعاية المسنين 3713 حالة.
وأكدت ان اجمالي المستفيدين من خدمات ادارة الحضانة العائلية عن ذات الشهر يبلغ 1047 حالة، مبينة انها توزعت على دار الأطفال 31 حالة، ودار الفتيات 9 حالات، وبيوت الضيافة 85، وقسم الحضانة 624، ومتابعة شؤون الأبناء 228، ورعاية الكويتيين بالخارج 70 حالة. وأشارت احصائية الشؤون الى ان عدد المستفيدين من خدمات ادارة رعاية الأحداث عن الشهر نفسه بلغ 473 حالة، بينما بلغ عدد المستفيدين من خدمات ادارة رعاية المسنين 3717، منها 27 في الرعاية الايوائية، و2685 في الخدمة المتنقلة للمسنين في منازلهم.
واوضحت ان عدد الحالات المستفيدة من بطاقات الاولوية بلغ 165 حالة، فيما بلغ عدد التقارير الطبية المنزلية الصادرة لهيئة الاعاقة 8 تقارير، و16 حالة سريرية محولة من الهيئة العامة لذوي الاعاقة.


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