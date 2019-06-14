مال وأعمال

قال رئيس المركز الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم انه لا صحة للاخبار المتداولة في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن اعلان حالة الاستعداد القصوى في دولة الكويت مبينا انه لم يتم الاعلان عن اجراءات قصوى.

من جهتها قالت شركة ناقلات النفط ان ناقلات النفط الكويتية تسير بشكل طبيعي مؤكدة استعدادها لأي طارئ.

وقالت الشركة في بيان صحفي انها اتخذت كل الاجراءات والتدابير الاحترازية الأمنية اللازمة لضمان التشغيل الآمن لأسطولها البحري.

وأضافت ان اسطول الشركة البحري لم يتأثر بالحوادث الأخيرة المؤسفة التي وقعت في خليج عمان والمنطقة، ولاسيما الحادث المؤسف الذي تعرضت له ناقلتان بحادثين منفصلين امس لافتة الى انها تتابع تلك الحوادث مع الجهات العالمية البحرية المعنية بهذا الشأن.

وأوضحت انها تقوم بدورها على اكمل وجه ولديها اسطول ناقلات نفط وغاز حديث على اعلى مستوى ويتوافق مع مواصفات الصحة والسلامة العالمية.

وكانت البحرية الأميركية اعلنت امس ان ناقلتي نفط اصيبتا بأضرار في حادث وقع بخليج عمان وأنها تقدم المساعدة لهما. في سياق متصل ارتفعت اسعار النفط العالمية امس 4% فورا بعد ورود التقارير عن الهجوم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين او 3.3 % الى 61.97 دولارا للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.41 دولار او 2.7 % الى 52.55 دولارا للبرميل.

وذكرت تقارير ان النيران اشتعلت في ناقلة في خليج عُمان بعد هجمات تخريبية استهدفت ناقلات في وقت سابق بالقرب من امارة الفجيرة، احد اكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم ويقع خارج مضيق هرمز القريب.

نداء استغاثة

من جهته قال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني انه على دراية بوقوع حادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الايراني، وأضاف تتحرى المملكة المتحدة الأمر حاليا.

وأعلن الأسطول الخامس الأميركي انه تلقى نداء استغاثة صباح امس من ناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عُمان، وقال الأسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين في بيان نحن على علم بهجوم استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان.

وأضاف تلقت القوات البحرية الأمريكية في المنطقة ندائي استغاثة منفصلين عند الساعة الـ6:12 صباح امس بالتوقيت المحلي وآخر عند الساعة 7:00 صباحا وأكد ان سفن البحرية الأمريكية منتشرة في المنطقة وتقدم المساعدة.

