مال وأعمال

كشف وزير المالية د. نايف الحجرف عن ان الأموال المستثمرة من قبل الهيئة العامة للاستثمار تتوزع في اكثر من 120 اقتصاداً حول العالم وتدار من خلال 130 مدير استثمار خارجي وأكثر من 50 تفويضاً استثمارياً. ولفت الحجرف الى ان الهيئة العامة للاستثمار حريصة على تنويع الأوعية الاستثمارية بما يساعد على تحقيق العوائد المستهدفة وبأقل المخاطر الممكنة، مشيراً الى ان استثمارات الهيئة تتوزع في الأسهم والسندات للحكومة والشركات وصناديق المساهمات الخاصة والاستثمارات البديلة المتمثلة في مشروعات البنية التحتية والمشروعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والمشروعات التكنولوجية وغيرها والاستثمار في المجال العقاري، مع الاحتفاظ بنسبة من الأموال بشكل سائل لاستخدامها عند الحاجة.

ونفى الحجرف وجود اي اموال مستثمرة في دول عالية المخاطر، كما تحرص الهيئة على متابعة نشرات منظمة مجموعة العمل المالي وغيرها بشكل دوري لمتابعة ما يستجد في عالم المال والاستثمار، مضيفاً ان هيئة الاستثمار تتبع اعلى المعايير المهنية وفق افضل الممارسات العالمية وتجنب دخول الأموال المستثمرة في بعض البيئات الاستثمارية غير الآمنة.

