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اشار تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» الى ارتفاع التداولات العقارية في أبريل الى 385 مليون دينار بزيادة ملحوظة فاقت 33% عن مارس، مدفوعة بزيادة كبيرة لقيمة التداولات في القطاع التجاري في الوقت الذي سجل قطاعا السكني والاستثماري زيادة شهرية ملحوظة ، يفوق مستواها في أبريل أغلب ما سجلته في العامين الماضيين ، ويلاحظ ارتفاع شهري ملحوظ لعدد التداولات العقارية في أبريل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2014 مسجلاً 819 صفقة بزيادة شهرية 31 في المئة مع ارتفاع عددها في جميع القطاعات العقارية بشكل كبير.

زادت قيمة التداولات العقارية في أبريل على أساس سنوي بشكل كبير نسبته 15 في المئة مع زيادة سنوية لعدد الصفقات 14.2 في المئة، وسجل القطاع السكني زيادة في قيمة تداولاته، في حين تراجعت قيمة التداولات على أساس سنوي فى القطاعين التجاري والاستثماري .

تحسن مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية في أبريل 2 في المئة على أساس شهري، مع تحسن محدود بنسبة 1 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفع متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري بشكل كبير على أساس شهري بينما انخفض في باقي القطاعات ، وانعكس هذا الأداء على قيمة المؤشر بنهاية أبريل مقارنة به في نفس الشهر من العام الماضي، إذ سجل قطاع السكن الخاص زيادة سنوية طفيفة، فيما سجل ارتفاعاً كبيراً في الاستثماري وشهد تراجعاً ملحوظاً في التجاري.

التداولات الإجمالية

قفزت التداولات العقارية بنهاية أبريل إلى 385 مليون دينار مواصلة مسارها التصاعدي الذي بدأته منذ أكثر من عامين، ووصلت لثالث أعلى مستوى فى خمس سنوات مع تسجيلها زيادة شهرية كبيرة 33 في المئة، نتيجة زيادات متفاوتة في تداولات السكني والاستثماري ، وتسجيل القطاع الساحلي للمرة الثالثة على التوالي مستوى مرتفعا من التداولات، مع تراجع سجله القطاع الحرفي حد قليلاً من قيمة التداولات العقارية. وانعكس هذا النشاط على الأداء السنوي للتداولات الذي سجل زيادة 15 في المئة عن 336 مليون دينار في أبريل من العام الماضي.

سجل مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية فى أبريل 17.5 مليون دينار بزيادة 3.2 ملايين دينار أي 27.2 في المئة عن 13.8 مليون دينار في اليوم لشهر مارس، وبلغت أيام التداول 22 يوماً في أبريل مقابل 21 يوماً في مارس، وارتفع مؤشر متوسط قيمة التداول اليومي 14.8 في المئة عن متوسط 15.3 مليون دينار في نفس الشهر من 2018. .

توزيع التداولات

ارتفعت التداولات العقاراية بالعقود إلى حوالي 373 مليون دينار في أبريل بزيادة 35 في المئة عن 275 مليون دينار في مارس، كما سجلت زيادة 17 في المئة على أساس سنوي. وتراجعت تداولات الوكالات إلى 12.6 مليون دينار في أبريل بنسبة 10 في المئة، وبنسبة 22 في المئة على أساس سنوي.

وحافظت تداولات السكن الخاص على المرتبة الأولى منذ بداية 2019 أي للشهر الرابع على التوالي، مستحوذة على حوالي 49 في المئة من التداولات العقارية في أبريل، وتحسنت مساهمة تداولات العقار الاستثماري الى 36 في المئة في أبريل مقابل 29 في المئة في مارس ، لتأتي في المرتبة الثانية بين القطاعات للمرة الرابعة على التوالي، شكلت تداولات القطاع التجاري 9.3 في المئة من تداولات القطاعات في أبريل محافظة على مستواها في مارس بذات الحصة.

متوسط قيمة الصفقة

تحسن متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية في أبريل الى 471 ألف دينار بزيادة شهرية محدودة 2 في المئة، ومازال معدل التغير الشهري لمتوسط قيمة الصفقة متذبذبا، كما سجل متوسط قيمة الصفقة تحسناً طفيفاً 1 في المئة عن مستواه في أبريل 2019 .

ارتفع عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 819 صفقة في أبريل (784 عقود، 35 وكالات) وهو أعلى مستوى خلال 5 سنوات مضت. وقد سجل زيادة شهرية كبيرة تجاوزت 31 في المئة عن مارس. كما ارتفع عدد الصفقات المتداولة 14 في المئة سنويا.

تداولات المحافظات

ارتفعت قيمة التداولات في محافظة الأحمدي إلى 67.4 مليون دينار تشكل 17 في المئة من تداولات الشهر مقابل تداولات قيمتها 38.2 مليون دينار مثلت 12 في المئة من تداولات مارس، وزيادة ملحوظة لعدد الصفقات إلى 246 صفقة تمثل 30 في المئة من عدد تداولات أبريل مقابل 147 صفقة مثلت 24 في المئة في مارس.

تجاوزت قيمة التداولات في محافظة العاصمة 65 مليون دينار تمثل 17 في المئة من التداولات مقابل 48.3 مليون دينار مثلت 17 في المئة من تداولات مارس ، وبلغ عددها 90 صفقة تشكل 11 في المئة من عدد التداولات مقابل 61 صفقة مثلت 10 في المئة من عدد تداولات مارس.

تضاعفت قيمة التداولات في مبارك الكبير إلى أعلى مستوى بين المحافظات فبلغت 103 ملايين دينار تمثل 27 في المئة من الإجمالي مقابل حوالي 52 مليون دينار شكلت 18 في المئة من تداولات مارس، وارتفع عدد التداولات إلى 239 صفقة تمثل 29 في المئة في أبريل مقابل 169 صفقة شكلت 25 في المئة في مارس. انخفضت قيمة التداولات في محافظة الفروانية إلى 42.6 مليون دينار مقابل 60 مليون دينار في مارس، و تراجعت حصتها إلى 11 في المئة من التداولات مقابل 21 في المئة في مارس، وبلغ عدد الصفقات 76 صفقة مقابل 78 صفقة في مارس يشكل 9.3 في المئة في أبريل مقابل 13 في المئة في مارس.

