مال وأعمال

كشف رئيس الادارة العامة للطيران المدني، الشيخ سلمان الحمود عن اعتماد «الطيران المدني» خطة طموحة، بالتعاون مع الجهات العاملة في المطار لتطوير الخدمات في مطار الكويت الجوي ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين بكفاءة عالية أسوة بالمطارات العالمية، سواء في مناطق وزن الأمتعة، أو عند دخول البوابات، أو استلام الحقائب وذلك انطلاقا من حرص الإدارة، وتأكيدا لمسؤوليتها للارتقاء بكفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة في المطار وجميع مرافقه.

جاء ذلك في كلمته بمناسبة رعايتة توقيع شركة الخطوط الجوية الكويتية مع شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) محضر اجتماع بخصوص اتفاقية اطلاق خطة تطوير الخدمات في مطار الكويت الدولي بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم وطارق السلطان، حيث قام بتوقيع الاتفاقية كلاً من مدير عام الادارة العامة للطيران المدني م. يوسف الفوزان ومساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالحليم زيدان، ومدير عام ناشيونال لخدمات الطيران منصور الخزيم.

وأشار الحمود إلى أن الأهداف الاستراتيجية للخطة التي وضعتها الإدارة تتلخص في الحفاظ على سمعة ومكانة مستوى الخدمات المقدمة في مطار الكويت الدولي.

وكذلك الارتقاء بمستوى خدمات الطيران المقدمة بمختلف أنواعها سواء كانت مقدمة لشركات الطيران المشغلة أو لجمهور المسافرين وذلك تحقيقا لأعلى مستويات السلامة والأمن وإرضاء جمهور المسافرين.

أوضح الحمود ان الطيران المدني اعتمدت بالتعاون مع شركتي الخدمات الأرضية العاملة في المطار (الكويتية وناس)، خطة طموحة للارتقاء بمستوى الخدمات، وفقا لاتفاقيات مستويات الخدمات المعتمدة في مطارات العالم، ووفق متطلبات المنظمات المتخصصة في الطيران المدني، مشيرا الى ان الخطة تهدف إلى رفع الخدمات بالمستويات المطلوبة والمعتمدة لضمان الارتقاء بالعمل واتباع برامج التطويرالمستمرة وتعزيز جميع الموارد البشرية والتقنية والمعدات وذلك لتحقيق جودة الخدمات ذات المستويات العالية وكفاء التشغيل لها بمختلفة الأنشطة في مطار الكويت الدولي».

خطوة للأمام

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم: «نتقدم بالتهنئة للشعب الكويتي الكريم بمناسبة التوقيع على محضر الاجتماع فيما بين الخطوط الجوية الكويتية وشركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) برعاية كريمة من رئيس الادارة العامة للطيران الشيخ سلمان الحمود وذلك بخصوص تطوير الخدمات الارضية في جميع مباني مطار الكويت الدولي، والتي تمثل خطوة للأمام نحو التأكيد على اهتمام واعتناء دولة الكويت بخدمات المطارات المقدمة للركاب والتي لم تعد في خدمات ارتجالية وخدمات تؤدى بشكل بسيط وتلقائي بمختلف دول العالم بل محكومة بقواعد عالمية ومقاييس أداء، حيث أن سلطات الطيران المدني حريصة على أن تقوم بتطويرها في دولة الكويت».

وأضاف الجاسم: «توقيع محضر الاجتماع يعد انطلاقاً لمرحلة جديدة ونقلة نوعية بهذا الخصوص، حيث ان المسافرين أصبحوا اليوم يشعرون بتطوير الخدمات الارضية لدى مباني مطار الكويت الدولي من قبل سلطات الطيران المدني سواء في الذهاب أو الوصول، كما ان (الطيران المدني) يخطي خطوات جيدة نحو الامام حيث سيقوم بتطبيق معايير الاداء في قياس مدى التزام شركات الخدمات بتقديم خدماتها وفقاً للمعايير الدولية وذلك كالمعمومل به في جميع دول العالم، وحيث ان ذلك يعتبر دور فعّال لـ (الطيران المدني) كمنظم لانشطة الطيران المدني بمراقبة جميع شركات الطيران وجميع شركات خدمات الطيران، ما يجعلنا اليوم أمام انطلاقة لمرحلة جديدة ونقلة نوعية في هذا الميدان.

وعن أهم محاور عملية التطوير اشار الجاسم الى اننا نتحدث عن خدمات الطيران فهي تشمل كل ما يتعلق بالراكب حين حضوره للمطار، بدءا من عملية وزن الأمتعة، واجراء خدمات السفر والترحيلة حتى وصوله إلى الطائرة، إلى جانب الخدمات المقدمة للطائرات، سواء للشركات الكويتية العاملة بالكويت أو غيرها، فكل ما يتصل بالمطار ومرافقه هي الخدمات المقصودة، التي سيطبق عليها معايير الالتزام والمحاسبة والتي تتم وفقا لمعايير علمي من قبل سلطات الطيران المدني.

وقال الجاسم ان الخطوط الجوية الكويتية لديها خطة شاملة ضمن استراتيجية الشركة التي تم تقديمها للحكومة الموقرة بزيادة أعداد الركاب بشكل عام سواء العابرين أو غيرهم.

مشيراً إلى ان الخطوط الجوية الكويتية حققت بالربع الاول من عام 2019 قفزات كبيرة في مجال ايرادات الركاب وفي مجال اعداد الركاب مقارنة بالربع الاخير من عام 2018 حيث نسبة ارتفاع الركاب وصل إلى 30 في المئة وارتفعت الايرادات بنسبة 9 في المئة، مؤكداً على أن ذلك يعد دليلاً واضحاً على تحسن خدمات الخطوط الجوية الكويتية واقبال الركاب على السفر على متن طائراتها.

وأشار مدير عام ناشيونال لخدمات الطيران «ناس» منصور الخزيم الى إن توقيع الاتفاقية من شأنه الارتقاء بمستوى لتكون بالمستوى الاقليمي والخليجي.

وقال الخزيم ان «تعزيز الدور الرقابي والارتقاء بالخدمة هي خطوة كنا في حاجة لها منذ فترة طويلة، وما كان ممكنا وجود اتفاق بها الا بوجود كل الجهات المعنية بالخدمات فيوالمطار تحت مظلة الطيران المدني».

وتوقع خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك ارتقاء بكل الخدمات بكل المواقع المتعلقة بخدمات الركاب والوقت المستغرق لتقديم الخدمة.

