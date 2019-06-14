مال وأعمال

قرر البنك التجاري الكويتي القيام ببعض أعمال الصيانة والتطوير والتحديث لنظم وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات وما يرتبط بها من اختبارات وذلك صباح يوم السبت الموافق 15 يونيو 2019 وذلك في إطار إستراتيجية البنك الرامية إلى تطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات المتطورة بما يمكنه من تقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائه. وينوه البنك أن أعمال التحديث والصيانة والتطوير المشار إليها قد يترتب عليها حدوث إيقاف مؤقت لبعض الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه.

ونحن في البنك التجاري الكويتي إذ نعتذر سلفاً من عملائنا عن أي إزعاج قد يتسبب لهم جراء إيقاف بعض الخدمات التي تتطلبها الاختبارات المنوه عنها، فإننا نتوجه إليهم بخالص التقدير على تفهمهم لمتطلبات تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات في البنك والتي تصب في النهاية في مصلحة العميل وتساعد البنك على تقديم أفضل الخدمات للعملاء في جميع الأوقات.

