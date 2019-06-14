مال وأعمال

طوكيو «رويترز»: أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا مع تراجع الأسهم المرتبطة بالرقائق بعد أن هوت نظيرتها الأميركية بينما تضررت المعنويات بفعل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والمخاطر الجيوسياسية.

وتراجع المؤشر نيكي القياسي 0.5 في المئة ليغلق عند 21032 نقطة.

وتراجعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، مع نزول سهم طوكيو إلكترون 4.2 في المئة وتراجع سهم أدفانتست كورب خمسة في المئة، بعد أن هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 2.3 في المئة، عقب انخفاض سهم ميكرون تكنولوجي وأبلايد ماتيريالز معا ما يزيد عن خمسة في المئة. واستمرت المخاوف بشأن التجارة في التأثير سلبا على المعنويات، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه غير مهتم بالمضي قدما في اتفاق مع الصين ما لم توافق بكين على أربع أو خمس نقاط رئيسة.

وكانت أحجام التداول هزيلة إذ يترقب المستثمرون المزيد من المؤشرات بشأن التجارة من قمة العشرين التي تُعقد هذا الشهر، بينما مازالوا يحجمون عن تكوين مراكز في السوق قبل تسوية العقود الآجلة وعقود الخيارات للأسهم اليابانية لشهر يونيو.

ويتابع المستثمرون عن كثب احتجاجات عنيفة في هونغ كونغ بشأن مشروع قانون ترحيل سيسمح بإرسال أشخاص إلى البر الصيني الرئيس لمحاكمتهم هناك.

وتضررت أسهم الشركات المالية، التي تستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة، بفعل تنامي التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة. وتراجع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.3 في المئة وهبط سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية واحدا في المئة.

وهوى سهم جابان ديسبلاي 12 في المئة بعد أن قالت شركة صناعة شاشات الهواتف الذكية المتعثرة إنها ستقلص أنشطتها للهاتف المحمول وتخفض 1200 وظيفة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 في المئة إلى 1541.50، مع انخفاض جميع القطاعات الفرعية باستثناء قطاع واحد.

