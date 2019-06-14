مال وأعمال

«رويترز»: انخفضت الأسهم الأوروبية مقتدية بتراجع الأسواق الآسيوية بعد وقوع احتجاجات أكثر عنفا في هونغ كونغ وتأثر الأسواق سلبا بمخاوف بشأن قدرة الولايات المتحدة والصين على التوصل إلى اتفاق تجاري قريبا. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.24 في المئة، مع إشارة المتعاملين أيضا إلى توتر بشأن نطاق التيسير النقدي الذي وضعته الأسواق في اعتبارها على مدى الأسبوعين الفائتين. وتتماشى القراءة النهائية للتضخم في ألمانيا لشهر مايو مع التقديرات.

وخالف مؤشر شركات تقديم خدمات الاتصالات في أوروبا الاتجاه العام ليرتفع 0.3 في المئة بعد أن استكملت ألمانيا عطاء لترددات الجيل الخامس للهاتف المحمول، لتسلم رخصة إلى وافد جديد هي شركة 1 آند 1 دريليش وشركتها الأم يونايتد إنترنت.

وارتفعت أسهم دريليش ويونايتد إنترنت 13 في المئة وثمانية في المئة مقارنة مع ارتفاع دويتشه تليكوم المحتكر السابق للقطاع في البلاد 0.2 في المئة فقط بعد أن قال رئيسها التنفيذي ديرك فوسنر إن العملية أدت إلى ارتفاع الأسعار.