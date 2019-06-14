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أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري الاربعاء على أهمية تعليم ثقافة السلام وتضمين مادة التربية مناهج خاصة عن السلام.وقال الجبري في بيان صحافي على هامش مشاركته في المنتدى العالي لثقافة السلام الذي انطلق امس الخميس في مدينة لاهاي الهولندية ان مؤسسة البابطين قدمت 17 منهجا عن ثقافة السلام تدرس في كافة المراحل العمرية وافقت عليها الأمم المتحدة.واكد اهمية طرح قضية حماية التراث الثقافي العالمي خلال المنتدى حيث أصبح هذا التراث كنز الشعوب وذاكرتها التاريخية وبات مهددا بسبب النزاعات والحروب ولاسيما في المنطقة العربية التي لا تزال تعاني من عدم الاستقرار.

وذكر ان مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية ممثلة بشخص عبدالعزيز سعود البابطين تبذل جهودا جبارة نحو ترسيخ مبادئ السلام عالميا وإشاعة روح التسامح وقبول الاخر.واشاد بما تحقق من إنجازات ونجاحات تعبر عن ريادة المؤسسة الوطنية والدور الحضاري لدولة الكويت بقيادة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد العمل الإنساني وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.ومن المقرر ان ينطلق غدا الخميس المنتدى العالمي لثقافة السلام في قصر السلام بمحكمة العدل الدولية في لاهاي الهولندية بحضور شخصيات سياسية واكاديمية وثقافية من مختلف انحاء العالم لمناقشة عدة موضوعات منها (تدريس ثقافة السلام) و (حماية التراث الثقافي العالمي).

