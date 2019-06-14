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اكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي امس الخميس اهمية تعزيز ثقافة السلام لدى الناشئة والطلبة. وقال العازمي في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركته في المنتدى العالمي لثقافة السلام إن للمناهج التربوية دورا بارزا في غرس مثل هذه القيم لدى ابنائنا منذ الصغر لما لها من اهمية. واضاف ان التركيز على غرس مبادئ السلام لدى الشباب والطلبة امر حتمي يأتي انطلاقا من المكانة الدولية البارزة للكويت في ارساء قواعد السلام بقيادة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد. واكد ان لقب سمو امير البلاد قائدا للعمل الانساني يعتبر الحافز المستمر للشباب في السير على مبادئ السلام والانسانية. واشار الى ان هذه المكانة الدولية لسموه ومواقفه السامية تجاه حل القضايا والنزاعات وارساء قواعد السلام تعتبر النهج الذي يجب ان نسير عليه لتعزيز هذه القيم لدى ابنائنا الطلبة.

وذكر ان عملية تطوير مناهج وزارة التربية تتم بشكل دوري وتولي اللجان المختصة اهمية بالغة في تطعيم المناهج بكل ما من شأنه مد الشباب والناشئة بالمبادئ والقيم الاصيلة وعلى رأسها قيم ومبادئ السلام والانسانية، مشددا على ان وزارة التربية مهتمة بتعزيز هذه المبادئ لدى ابنائها الطلبة. وبين العازمي ان وزارة التربية تركز في نهجها ومنظومتها التربوية على غرس قيم السلام لدى طلبتها سواء من خلال تدريس ثقافة السلام او من خلال الانشطة والفعاليات المستمرة التي تنظمها للطلبة.

واشار الى ان هذا النهج ينطلق ايمانا من الوزارة بأهمية زرع هذه القيم في مراحل مبكرة لدى الشباب.

