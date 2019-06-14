علم ومعرفة

هناك حقيقة لا مفر منها تقول: إن الثقافة العربية ذكورية والإبداع الشعري أيضا معظمه ذكوري لكن تجاهل المرأة ودورها في الإبداع يعد اهانة لأنوثتها فلولاها ما عرف الرجل حلاوة الحب والعاطفة والصداقة واللذة ولولا المرأة ما وصلت إلينا قصص الحب من كل الأمم قديمها وحديثها ولولا لبنى ما عشق قيس ولولا ليلى ما عشق المجنون ولولا عزة ما عشق كُثيِّر ولولا بثينة ما عشق جميل ولولا عبلة ما عشق عنترة .

بهذه الكلمات قدم الشاعر احمد سويلم دراسته الجديدة «شاعرات العشق العربي» الصادرة أخيراً عن المكتب المصري للنشر والتوزيع بالقاهرة.. وهي دراسة تعطي المرأة حقها وتؤكد أن تعبيرها عن الحب لا يقل عن تعبير الرجل عنه .

ويبدأ الكتاب محل الدراسة بالعصر الجاهلي ليقف مع المرأة في هذا المجتمع وكيف عبرت بصدق عن عاطفتها مثل الشاعرات: أسماء المرية- ووجيه الضيية- وحليمة الحضرية وغيرهن ثم تقف الدراسة مع ممشوقات العصر الأموي من الشعراء العذريين مثل: ليلى العامرية وعفراء وعزة وحبيش وغيرهن. أما العصر العباسي فقد كان عصر ازدهار وحرية.. كسرت فيه المرأة قيودها وشاركت بأشعارها الغزلية وعبرت بحرية عن عاطفتها فقد كانت هناك الجواري الشاعرات مثل بصيص وعنان وفضل كما عرفنا عليه المهدي وسمى بنت القراطيسي وغيرهن ثم تطوف الدراسة بعد ذلك بالدويلات المختلفة لتقدم لنا بعضاً منهن حتى تصل إلى الأندلس بلد السحر والجمال والذي فجَّر عاطفة المرأة وجعلها تخرج عن صمتها وتعبر بحرية وصدق عن إحساسها بالمعشوق ومنهن ولادة بنت المستكفي وعائشة القرطبية وحفصة بنت حمدون ومريم الأنصارية وحمدة بنت زياد ونزهون الغرناطية وغيرهن. وتظل الدراسة تقتطف من العصور والبيئات المختلفة شاعراتها العاشقات حتى تقف مع بعض شاعرات العصر الحديث فنجد المرأة تعبر عن عاطفتها باستحياء شديد مما جعل سويلم في نهاية الدراسة يقف مع الشاعر العربي الكبير نزار قباني باعتباره اكثر شعراء العصر الحديث تعبيرا عن عاطفة المرأة واشيائها الخاصة بأكثر مما عبرت المرأة الشاعرة المعاصرة.

