علم ومعرفة

عن سلسلة الإبداع الأدبي التي تصدرها هيئة الكتاب بالقاهرة صدر حديثاً الديوان الجديد للشاعر السوري- المقيم بألمانيا- عارف حمزة. والذي حمل عنوان «عشب مكسور من وسطه».. والذي ضم 28قصيدة قصيرة، اختار لها الشاعر شكل «قصيدة النثر»، التي تهيمن على المشهد الشعري العربي الآن.. ويعد عارف حمزة- صوتًا لافتًا، ومميزًا تمامًا، بالقياس إلى مجايليه الشعراء الشباب، مطالع القرن الجديد؛ الذي توجب أن يواجهوا مشقتَين في آن معًا: الانشقاق، ولكن بقوّة وجلاء وبصمات فارقة، عن شجرة نسب قصيدة النثر السورية الثمانينية والتسعينية، متشابكة الجذوع والأغصان، من جهة أولى؛ ومشقة ثانية، تخصّ الشعراء الشباب الكرد الذين يكتبون بالعربية، هي تفادي قصيدة سليم بركات، وظلّه العالي، وسطوته المباشرة وغير المباشرة في قلب المشهد الكردي على وجه التحديد. ولعل حمزة أضاف إلى هاتين المشقتين فضيلة أخرى كانت نادرة بين مجايليه، وهي اشتقاق فصحى ناصعة ونقية، خفيفة الإيعاز دون إحجام عن المجاز العالي، مُقبلة على الإيحاء بقدر ما هي متخففة من أثقال البلاغة.

هذا هو الديوان التاسع في المسيرة الشعرية لعارف حمزة المولود عام 1974، والذي سبق فوزه بجائزة محمد الماغوط الشهيرة.. فقد أصدر قبلا «حياة مكشوفة للقنص» عن وزارة الثقافة السوريّة عام 2000، «كنتُ صغيرًا على الهجران» عن دار ميريت2003، «قدم مبتورة» عن وزارة الثقافة السوريّة 2006، «كَيَدَيّ مُحتاج» 2007، «الكناري الميّت منذ يومين» عن دار النهضة العربيّة ببيروت 2009، «قرب كنيسة السريان» عن دار الفارابي ببيروت 2012، «لا أريد لأحد أن يُنقذني» 2014 عن دار الغاوون ببيروت ، و«لست وحيدًا» وصدر باللغتين الألمانيّة والعربيّة عن دار سيسسيون في سويسرا 2018.

