علم ومعرفة

يحاول الكاتب والباحث علي القماش التصدي للادعاءات الصهيونية بشأن الممتلكات والتعويضات التي يزعمون أنها لهم في مصر عبر كتابه «اليهود في مصر.. من الخروج الأول إلى الخروج الأخير» الصادر عن مكتبة جزيرة الورد بالقاهرة يتحدث القماش عن تفاصيل الأماكن التي عاش فيها اليهود من بداية وجودهم حتى اليوم عبر 12 فصلا منها: حقائق الأصول اليهودية واليهود في التاريخ القديم وفرعون الخروج هل هو رمسيس الثاني أم مرنبتاح أم ملك من الهكسوس؟ واليهود في عصر الدول الإسلامية من الفتح الإسلامي حتى المماليك واليهود في مصر من خلال القرن التاسع عشر واليهود بعد ثورة يوليو 1952.