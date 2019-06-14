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«الروائي.. نبأ الواقع».. كتاب جديد لـ عذاب الركابي


يبحر الشاعر والناقد العراقي عذاب الركابي في المياه العذبة للرواية العربية عبر حوارات ثقافية إبداعية مع عدد من كبار الروائيين والروائيات العرب من خلال كتابه الجديد «الروائي نبأ الواقع» الصادر عن دار المختار بالقاهرة.. حيث يقول الركابي في مقدمة كتابه «أردت أن احتفى بهؤلاء الروائيين المبدعين على طريقتي وهي لا تبتعد كثيراُ عن مفردات وأخيله القصيدة.. أن أحاورهم على ضفة تغمرها أمطار المحبة ونسمات التواصل وأنا أصافحهم بقلبي وأقدمهم إلى القارئ في رحلة محمية إلى عوالمهم وهي فضاء مدهش ممتع من الواقع والخيال.


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