آخر النهار

أكدت الفنانة مديحة كنيفاتي خلال تصريحها

لـ «النهار» بان مسلسل «العاصوف» يعتبر من اهم المسلسلات الخليجية خلال هذه السنة وذلك لعدة اسباب ومنها احداثه الغنية وبالاخص قصة جهيمان حيث كانت حديث العالم. وقالت ايضا : أظن أن الكثيرين كانوا منتظرين هذه الاحداث وخاصة قصة جهيمان واقتحامه الحرم بالإضافة لوجود نجم مثل ناصر القصبي والمخرج المبدع المثنى صبح وأيضا فريق العمل الذي تميز بترابطه والهمة العالية وانهم كعائلة واحدة من أجل انجاز العمل والتميز به. وأضافت: أنا فخورة بعمل «العاصوف» فهو عمل متكامل من ناحية القصة والإخراج وأيضا مشاركة النجوم وأما عن شخصيتي فقد كنت أول مرة أجسد شخصية بتلك الصعوبة خاصة انها لا تشبهني فهي شخصية مختلفة عني وإنشاء الله تكون شخصية «سعدية» أخذت مكانها عند الجمهور الخليجي.

