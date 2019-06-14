آخر النهار

أعلن الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. بدر الدويش انطلاق مهرجان الموسيقى الدولي الثاني والعشرين في 23 الحالي ويستمر حتى 28 من الشهر ذاته.

وقال الدويش في تصريح لـ «كونا» ان المهرجان يولي اهتماما خاصا باحياء الموسيقى الكويتية التراثية والحديثة.

وأضاف أن اللجنة المنظمة للمهرجان ستفتتح المهرجان بتكريم الملحن الكويتي أنور عبدالله والذي سيقدم عددا من أعماله الغنائية بقيادة المايسترو د. أحمد حمدان، مؤكدا أن هذا التكريم المستحق يأتي لدوره المهم والداعم للحركة الموسيقية والغنائية في الكويت والخليج. وأوضح أن المهرجان يسعى لإحياء الفلكلور والفنون الشعبية المحلية وذلك بمشاركة فرقة أولاد عامر للفنون الشعبية وفي الوقت ذاته تشجيع المواهب الشابة بأمسية كويتية تركية مشتركة بين الفنان الكويتي فيصل شاه والفنان التركي ايتش دوغان.

ولفت إلى أن اختيار يوم 23 من الشهر الحالي لافتتاح المهرجان جاء ليتوافق مع اليوم العالمي للموسيقى الذي حددته منظمة «اليونسكو»، مؤكدا التفاعل العالمي للكويت في الساحة الثقافية. وأشار الدويش إلى إقامة معرض مصاحب لفعاليات المهرجان بعنوان «ذاكرة الأصوات» للفنانة التشكيلية ابتسام العصفور والذي يحتوي على لوحات فنية لأكثر من 30 شخصية فنية كويتية.

وذكر ان المهرجان سيتضمن أمسيات موسيقية بمشاركة فرق عالمية وعربية مثل حفل اوركسترا الحجرة الألمانية وأمسية «كونكورديا» وتشمل البحرين وكوريا الجنوبية وانكلترا بالاضافة إلى مشاركة العراق بأوبريت «أولاد العمة» على مسرح عبدالحسين عبدالرضا في منطقة السالمية.

