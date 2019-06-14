آخر النهار

رغم المكانة المرموقة التي راحت تحتلها مجموعات المهرجانات الثقافية والفنية التي تقام على مدار العام في الكويت، إلا أننا نظل نتطلع إلى أن يتم تطوير تلك العلاقة التي تربط هذه المهرجانات والبعدين العربي والعالمي.

وبمساحة من التحليل نشير إلى تقلص الحضور العربي والدولي في عدد من المهرجانات مثل القرين الثقافي، ومهرجان الموسيقى الدولي وأيضا مهرجان الكويت المسرحي ومهرجان الكويت السينمائي، وغيرها.

نحن مع ترسيخ حضور المبدع الكويتي والإبداع المحلي الجانب، إلا أننا في الحين ذاته نظل مجبولين بالأمل والعمل على الارتقاء والانطلاق الى آفاق عالية، عبر الحوار والتعاون وأيضا استقبال المبدع الفني الثقافي العربي والدولي.

نعلم أن هنالك لوائح مالية وأيضا تنظيمية.. وقبل كل هذا ضوابط أمنية، ولكن هذا لا يمنع من فتح أبواب التواصل مع الإبداع والمبدعين من كل أنحاء المعمورة، من أجل حوار يثري تجاربنا ويعمقها.

كما أن وجود عدد من المبدعين والمتميزين في مهرجاناتنا، من شأنه منح فرص حقيقة للتعرف على مبدعينا .. وأعمالنا الفنية بجميع صنوف الإبداع، لتتاح لها الفرصة للانطلاق الى آفاق فنية أبعد.. وأرحب.. وأخصب.

ما أحوجنا ونحن نحضر لعدد من المهرجانات الفنية أن يكون هاجسنا حضور المبدع العربي والدولى بيننا.. لحوار فني يثري تجاربنا صوب المستقبل والانطلاق بعيدا.

وعلى المحبة نلتقي

