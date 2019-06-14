آخر النهار

أعلنت قناة الريان الفضائية عن استعدادها لتقديم حلقة خاصة من برنامج «إبداعات الزمن الجميل» مع المطرب الكويتي الكبير شادي الخليج، والذي يحاوره فيها الإعلامي عبدالعزيز السيد وستغوص الحلقة في ذكريات الفنان الكبير وتفتح معه ملفات متعددة كما سنستمع خلال الحلقة إلى شهادة متخصصين وفنانين عن الدور الفني المهم الذي لعبه شادي الخليج في مجال الأغنية الكويتية والخليجية في قالب برنامج حواري وثائقي يتحدث فيه الفنان عن نفسه ويجمع شهادات المعاصرين والمتخصصين عنه. ويأتي «إبداعات الزمن الجميل» في إطار التطوير المستمر الذي تقدمه قناة الريان في محتواها البرامجي ليكون إطلالة على الشخصيات المبدعة التي تركت أثرا كبيرا في الحياة كنوع من الاحتفاء بهم والاستلهام من تجاربهم الثرية وتعريف الأجيال الحالية بهم وبإسهاماتهم.