loader

آخر النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

شادي الخليج ضيف قناة «الريان»


أعلنت قناة الريان الفضائية عن استعدادها لتقديم حلقة خاصة من برنامج «إبداعات الزمن الجميل» مع المطرب الكويتي الكبير شادي الخليج، والذي يحاوره فيها الإعلامي عبدالعزيز السيد وستغوص الحلقة في ذكريات الفنان الكبير وتفتح معه ملفات متعددة كما سنستمع خلال الحلقة إلى شهادة متخصصين وفنانين عن الدور الفني المهم الذي لعبه شادي الخليج في مجال الأغنية الكويتية والخليجية في قالب برنامج حواري وثائقي يتحدث فيه الفنان عن نفسه ويجمع شهادات المعاصرين والمتخصصين عنه. ويأتي «إبداعات الزمن الجميل» في إطار التطوير المستمر الذي تقدمه قناة الريان في محتواها البرامجي ليكون إطلالة على الشخصيات المبدعة التي تركت أثرا كبيرا في الحياة كنوع من الاحتفاء بهم والاستلهام من تجاربهم الثرية وتعريف الأجيال الحالية بهم وبإسهاماتهم.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة