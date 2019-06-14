آخر النهار

قال المخرج شريف عرفة، إن المنتج هشام عبدالخالق، كانت لديه الرغبة في إنتاج فيلم حربي عسكري مثل «الممر»، متابعًا أنه رغم صعوبة تنفيذه المتمثلة في احتياجه تمويلًا ضخمًا إلا أنه كان متحمسًا لبدء التصوير. وأضاف في تصريح لبرنامج «عين»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أمس الأربعاء، أن حماس المنتج شجعه على البدء في تنفيذ العمل، مشيرًا إلى اختيار الشخصيات المناسبة للفيلم: «كل دور شاور على صاحبه». وواصل أن كل طاقم العمل كانوا على قدر المسؤولية واجتهدوا كثيرًا لإنجازه، موضحًا أن الفيلم يتناول النكسة وليس حرب الاستنزاف وانعكاسها على المجتمع المصري. وتابع أن «الممر» ليس مجرد فيلم حربي بل يعد أيضًا درامياً اجتماعياً كوميدياً، معقبًا: «خلطة مصرية أتمنى تعجب الناس». يذكر أن فيلم «الممر» من بطولة أحمد عز وإياد نصار وأحمد فلوكس وآخرين، وتأليف وإخراج شريف عرفة، ويتناول حرب 1967 وبداية قوات الصاعقة المصرية، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال إبراهيم الرفاعي.

