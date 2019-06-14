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قالت الفنانة نيللي كريم، خلال استضافتها ببرنامج «دراما شخصية»، عبر إذاعة إنرجي، اليوم، إن حياة كل إنسان يمكن أن تتحول إلى عمل درامي؛

لأن الجميع لديه قصصه وحكاياته ومواقفه وصراعاته، مشيرة إلى أن حياتها إذا تحولت إلى مسلسل فسيتكون من 5 أجزاء، يتناول الأول علاقة والديها؛ لأنهما من ثقافتين مختلفتين، ما أسهم في تكوين شخصيتها، وأوضحت أن هناك العديد من ضيوف الشرف المؤثرين في حياتها، منهم أساتذتها الذين علموها في روسيا ومصر،

وخصوصا مدربة الباليه، مشددة على أن النجمة الراحلة فاتن

حمامة هي أكثر ضيوف الشرف تأثيرا في حياتها، فهي أول من عملت معها في التمثيل.

