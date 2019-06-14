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إطلاق اسم «طلال مداح» على مسرح «المفتاحة» في أبها


أطلق وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اسم الفنان السعودي الراحل طلال مداح على مسرح مركز الملك فهد الثقافي في أبها «قرية المفتاحة»، تكريماً لمسيرته الفنية الغنية ومساهمته في تاريخ الأغنية السعودية.
وتسلّمت وزارة الثقافة مسؤولية الإشراف على مركز الملك فهد الثقافي (قرية المفتاحة) في أبها وتشغيلها وصيانتها في الثالث من مايو المنصرم. وتعمل الوزارة على تطوير القرية وإحياء فعالياتها بالتكامل مع إمارة منطقة عسير. ورغم عمر «قرية المفتاحة» العتيق، إلا أن فكرة استثمارها سياحياً بدأت من مطلع التسعينيات الميلادية،. وباتت القرية أحد أهم المعالم السياحية والثقافية حينها في السعودية.


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