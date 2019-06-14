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يعتبر المخرج والمنتج الفرنسي لوك بيسون واحد منه اشهر صناع السينما في بلاده على صعيد افلام المغامرات والتي رسخته كواحد من أبرز الصناع الذين قدموا للسينما الكثير من الاعمال السينمائية التي استطاعت ان تحقق حضورها اللافت في أسواق العالم .

وقبل أن نذهب الى عمله السينمائي الجديد أنا المبرمج عرضه خلال الايام القليلة المقبلة نتوقف عند عدد من ابرز نتاجات هذا السينمائي الذكي والمبتكر ومن أهم أعماله نشير الى نيكيتا والحاسة الخامسة وسلسلة أفلام تاكسي ووسابي وسلسلة افلام المتحولون وسلسلة افلام تيكن ولوسي وصولا الى فيلمه الجديد، والذي يعتمد خلاله على العنصر النسائي. ويعتبر لوك بيسون من أبرز صناع افلام المغامرات الذين يعتمدون على العناصر النسائية وهذا ما لمسناه من ذي قبل عبر افلام مثل نيكيتا ولوسي واليوم يذهب الى حكايةأنا فما هي حكاية أنا . إنها أنا أو أنا بولياتوفا الفائقة الجمال ولكن خلف ذلك الجمال الباهر تكمن الكثير من الحكايات والأسرار حيث يتم تجنيد تلك الصبية الجميلة القادمة من عروض الأزياء والجمال في مجال تصفية العديد من زعماء المافيا وعتاة المجرمين . قاتلة لا تتردد في استخدام جمالها في البداية ولكنها سرعان ما تكشف عن طاقة قاتلة محترفة تتحدى الجميع من أجل تنفيذ المهام التي أوكلت اليها وبتكليف رسمي ما يجعلها أكثر القتلة الحكوميين رعباً وشراسة في العالم . تجسد دور أنا النجمة ساشا لوس والتي انتقلت مبكرا من ماجادان الى موسكو، ورغم شهرتها المبكرة كعارضة أزياء وجمال إلا أنها ظلت مشغولة بالكتابة والرقص حتى أصيبت ذات يوم بإصابة في الكاحل أثناء إحدى مسابقات الباليه ما اضطرها للابتعاد على رقص الباليه. لتنتقل بعدها الى عروض الأزياء والجمال حينما كانت في الثالثة عشر من عمرها، ورغم رفض عدد من أفراد أسرتها راحت تحقق نجاحات وشهرة واسعة حتى جاءتها عروض السينما.

معها في فيلم أنا كل من لوك إيفانز وكيليان ميرفي والنجمة البريطانية القديرة هيلين ميرين بدور أولغا المسؤوولة الأمنية عن أنا والتي تصدر اليها المهام والأوامر .. وقد صورت جميع مشاهد الفيلم في مدينة السينما في سان ديني في باريس .

لا جديد في هكذا نوعية من الأعمال السينمائية التي يقدمها لوك بيسون سوى أكبر كمية من المغامرات الجديدة تارهة والمستعادة تارات أخرى حيث سقوط أكبر كمية من القتلى من الرجال من الصعوبة بمكان حصرهم . لا نطيل .. حيث نقول بان أنا فيلم مغامرات يعتمد على مواهب وقدرات الروسية الجميلة ساشا لوس في فيلم من توقيع الفرنسي لوك بيسون .

