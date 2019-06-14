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واصلت أفلام عيد الفطر حصد الإيرادات في سباق ومنافسات محمومة في دور العرض السينمائي، إذ خاضت غمار هذه المنافسات 5 أفلام جديدة، وهي: «الممر»، «كازابلانكا»، «سبع البرُمبة»، «محمد حسين» و«حملة فرعون».

وتنوعت أحداثها ما بين الكوميديا والأكشن، بالإضافة إلى فيلم حربي، يحكي عن واحدة من بطولات الجيش المصري فترة حرب الاستنزاف التي سبقت انتصارات حرب أكتوبر 1973.

وجاء في المقدمة من حيث الإيرادات، فيلم «كازابلانكا» واستطاع أن يحقق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية منذ أول أيام عيد الفطر، حيث وصلت إيراداته إلى 8 ملايين جنيه حتى ثاني يوم العيد، من إجمالي جميع إيرادات الأفلام الذي بلغ نحو 19 مليون ونصف المليون جنيه. وتدور أحداث فيلم «كازابلانكا» في إطار من التشويق والإثارة، حول مهمة خطيرة بالمغرب يتولاها «عمر المر» والذي يجسد دوره أمير كرارة، والفيلم من إخراج بيتر ميمي، وقد استعان أمير بالنجم التركي العالمي خالد إرنجنتش في فيلمه.

وجاء في المرتبة الثانية من حيث الإيرادات، فيلم «الممر»، إذ حقق إيرادات تزيد على 4 ملايين جنيه، وتدور أحداثه حول حول بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم قائد» المجموعة 39 قتال»، الشهيد إبراهيم الرفاعي، ويستعرض الفيلم الكثير من تفاصيل المرحلة الزمنية ما بين حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف. والفيلم من إخراج شريف عرفه ويشارك في بطولته كل من أحمد عز وهند صبري وشريف منير وإياد نصار وأحمد رزق وآخرين.

«سبع البرمبة»أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم «سبع البرمبة» للفنان رامز جلال، بإيرادات تزيد على 3 ملايين ونصف المليون جنيه، وتدور أحداثه حول المشكلات التي يتعرض لها رامز جلال وزوجته التي تجسد دورها جميلة عوض في أول عمل كوميدي لها.

واحتل فيلم «حملة فرعون» للفنان عمرو سعد المركز الرابع قي قائمة الإيرادات، بإيرادات وصلت أكثر من 3 ملايين جنيه.

وكان المركز الأخير من نصيب الفنان محمد سعد الشهير بـ «اللمبي»، الذي يخوض المنافسة هذا العام بفيلم «محمد حسين».

