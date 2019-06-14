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«النهاية».. مسلسل جديد ليوسف الشريف في رمضان 2020


كشف المنتج تامر مرسي عن اسم المسلسل الذي تعاقد عليه مع الفنان يوسف الشريف، ويأتي باسم «النهاية»، والمقرر أن يعرض المسلسل بالموسم الرمضاني القادم.
ونشر «مرسي» عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، صورة «بوستر» المسلسل، ويظهر عليها نصف وجه الفنان يوسف الشريف، وخلفه مجموعة من البنايات المنهارة.
وكان المنتج تامر مرسي قد أعلن مساء أمس عن تعاقده مع الفنان يوسف الشريف، على مسلسل جديد يعرض في الموسم الرمضاني القادم، تعليقًا على صورة تجمعهما نشرها «مرسي» عبر حسابه على موقع «فيسبوك».
يذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل «كفر دلهاب» الذي ينتمي لفئة دراما الرعب والإثارة، وشارك في بطولته كل من روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامي مغاوري، ورانيا الخطيب، وهادي الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخي، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مي القاضي، ومن إنتاج تامر مرسي، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.


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