عربيات ودوليات

ذكرت مصادر جزائرية، أن المحكمة العليا في البلاد أمرت، أمس، بإيداع رئيس الوزراء السابق عبدالملك سلال في الحبس المؤقت، على خلفية تهم الفساد الموجهة له، وذلك بعد يوم من حكم مشابه على رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى. وتولى سلال منصب رئيس الوزراء ما بين مايو 2012 حتى مايو 2017، وقبلها شغل عدة حقائب وزارية، منها الموارد المائية والنقل.

والأربعاء، تم إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش، في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، حيث سُجن أيضا رجال الأعمال علي حدّاد وأسعد ربراب ومحيي الدين طحكوت.

