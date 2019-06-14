عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أجلي طاقما ناقلتي نفط امس في بحر عُمان بعدما أرسلتا نداءي استغاثة، وسط تقارير عن تعرضهما لهجوم منسق كمايبدو لم تتضح ظروفه بعد خلال عبورهما المنطقة البحرية الواقعة بين إيران والإمارات العربية المتحدة. وفور الإعلان عن الحادث، سجل ارتفاع كبير في أسعار النفط. وسارعت طهران الى التنديد بـهجومين متزامنين مع زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الى طهران، معتبرة أنهما مثيران للشبهات.

وهذه ثاني حادثة غامضة ضد ناقلات نفط في غضون شهر في المنطقة الاستراتيجية، بعد تعرّض أربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط لعمليات تخريبية قبالة الإمارات في 12 مايو قالت واشنطن إنّ طهران تقف خلفها.

وأفاد الأسطول الخامس الأميركي ومقره البحرين في بيان عن هجوم استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان مشيرا الى تلقيه نداءي استغاثة منفصلين عند الساعة 6,12 صباحا بالتوقيت المحلي والساعة 7,00 صباحا. وأعلنت السلطات البحرية النرويجية أن ناقلة النفط فرونت ألتير المملوكة لمجموعة فرونتلاين النروجية تعرّضت لـهجوم صباح امس في بحر عُمان بين الإمارات وإيران وسُمعت ثلاثة انفجارات على متنها مؤكّدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.

وفي سنغافورة، أعلنت شركة بي أس أم لإدارة السفن أن واحدة من ناقلاتها وتحمل اسم كوكوكا كاريدجس كانت هدفا لـحادثة أمنية ألحقت بها أضرارا، وأنه تمّ إنقاذ أفراد طاقمها، وقد أصيب أحدهم. وذكرت أن السفينة كانت على بعد 70 ميلا بحريا من الإمارات و14 ميلا بحريا من إيران. ولم تتضح على الفور تفاصيل الواقعة، لكن شركة مشغلة قالت إنها تشتبه بأن سفينتها أصيبت بطوربيد وقالت شركة شحن أخرى إن النيران مشتعلة في ناقلتها في خليج عمان. وذكر مصدر من طاقم كاريدجس أنها كانت في طريقها من الجبيل بالسعودية إلى سنغافورة، وهي محملة بشحنة ميثانول، مضيفا أن الشحنة سليمة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا أن إيران قدمت المساعدة لـناقلتي نفط أجنبيتين بعد أن تعرضتا لحادثة صباحا في بحر عُمان. وبث التلفزيون الرسمي الإيراني صورة وشريط فيديو يظهران بحسب قوله، النيران تتصاعد من إحدى ناقلتي النفط اللتين أفيد عن تعرضهما لهجوم في بحر عمان. وعرضت وكالة إريب نيوز التابعة للتلفزيون الرسمي صورة ناقلة النفط يتصاعد منها دخان أسود كثيف، فيما بثت شبكة إرين فيديو غير واضح صوّر على ما يبدو بواسطة هاتف نقال تبدو فيه نيران تتصاعد من مركب في البحر. وأعلنت إيران أنّها أرسلت طائرة مروحية إلى موقع السفينتين للتحقيق. بينما أشار الأسطول الخامس الأميركي الى أن سفن البحرية الأميركية منتشرة في المنطقة وتقدم المساعدة.

وبحسب مواقع تتبُّع تحرّكات السفن، فإن ناقلتي النفط متوقفتان في منتصف البحر في منطقة أقرب إلى إيران منها إلى الامارات.

وتقع المنطقة التي وقعت فيها الحادثة خارج مضيق هرمز الذي تعبر منه يوميا نحو 35% من إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرا والتي تقدر بنحو 15 مليون برميل. وتعرّضت أربع سفن (ناقلتا نفط سعوديّتان وناقلة نفط نروجيّة وسفينة شحن إماراتيّة) الشهر الماضي لأضرار في عمليّات تخريبيّة قبالة إمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز. واتهم مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في زيارة قام بها إلى أبوظبي الشهر الماضي إيران بالوقوف وراء الهجوم، مشيرا الى استخدام ألغام بحرية من شبه المؤكد أنها من إيران.

