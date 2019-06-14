عربيات ودوليات

بروكسل- أ. ف. ب: دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني امس الى ابداء «اقصى درجات ضبط النفس» وتفادي «الاستفزازات» في المنطقة بعد حوادث قبالة ايران حيث تعرضت ناقلتا نفط لهجوم لم تتضح ظروفه بعد.

وقالت المتحدثة باسمها «لا تحتاج المنطقة الى اسباب جديدة مزعزعة للاستقرار ومسببة للتوتر وبالتالي تجدد الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي دعوتها لاقصى درجات ضبط النفس وتفادي اي استفزاز». وأضافت «نقوم بجمع معلومات عن هذا الحادث».

وتم امس اجلاء طواقم ناقلتي النفط بعد اندلاع النيران فيها اثر تعرضها لهجوم بحسب المالك الياباني لاحدى الناقلتين. وهذا الحادث هو الثاني خلال شهر في هذا الممر البحري الاستراتيجي ويأتي في وقت ازداد التوتر فيه بين طهران وواشنطن التي تتهم ايران بانها وراء الحادث الاول في مايو.

