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طهران- الوكالات: اعربت إيران امس عن قلقها إزاء استهداف ناقلتي نفط تجاريتين بالتزامن مع لقاء رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي مع المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي. ونقلت وكالة انباء «إيسنا» الطلابية الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي القول «نحن نعتبر هذه الحوادث المريبة تتعارض مع الجهود الاقليمية والدولية الرامية للتهدئة وخفض التوترات في المنطقة» مؤكدا في الوقت نفسه دعم بلاده للتعاون والحوار في المنطقة.

ووصف موسوي ناقلتي النفط التجاريتين بأنهما «مرتبطتان باليابان» فيما أفادت تقارير إخبارية سابقة بأن الناقلتين تحملان علمي جزر مارشال وبنما.

من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الهجوم الذي تعرضت له ناقلتا نفط في خليج عمان «مثير للريبة».وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي «الهجوم على ناقلتين مرتبطتين باليابان وقع بينما كان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يلتقي المرشد (آية الله علي خامنئي) حيث أجريا محادثات مكثفة وودية»، واصفا التزامن بأنه «مثير للريبة». بدوره عبر متحدث باسم الحكومة الإيرانية عن القلق وقال إن طهران مستعدة لتعاون أمني إقليمي لحماية الممرات المائية الاستراتيجية. ونقلت وكالة «فارس» للأنباء عن المتحدث علي ربيعي القول «يجب على كل دول المنطقة أن تحذر الوقوع في شرك من يستفيدون من انعدام الأمن الإقليمي».

إلى ذلك، أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن 44 فردًا من طاقم الناقلتين تعرّضتا لحادث في بحر عُمان، تم إنقاذهم صباح امس وذلك بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في هرمزكان، وتم نقلهم إلى ميناء جاسك.وأكد المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان في جنوب إيران عن التنسيق مع مركز الإغاثة والإنقاذ في محافظة هرمزكان في عمليات إنقاذ طاقم الناقلتين اللتين تعرّضتا لحادث حريق في بحر عمان. قال مصدر إيراني مطلع إن الناقلة الأولى أصيبت على بعد 25 ميلًا إلى الجنوب من جاسك.

وتابع إن السفينة التي ترفع علم جزر مارشال وكانت محملة بالإيثانول متجهة الى تايوان تعرّضت لحادث، أدى إلى نشوب حريق في منتصف السفينة.

وفقًا لهذا المصدر المطلع، فإن 23 من أفراد طاقم السفينة ألقوا بأنفسهم في المياه بعد الحادث، حيث تم إنقاذهم ونقلهم إلى العوامة بالتنسيق مع مركز هرمزكان للبحث والإنقاذ.وصرح المصدر أنه بعد ساعة من حادث السفينة الأولى، تعرّضت ناقلة أخرى لحريق على مسافة 28 ميلًا من جاسك. أضاف إن ناقلة النفط هذه كانت ترفع علم بنما، ومتجهة من أحد الموانئ السعودية إلى سنغافورة، وتحمل شحنه من الميثانول. ووفقًا للتقرير فقد ألقى 21 من أفراد طاقم السفينة أنفسهم في المياه بعد الحادث، وتم إنقاذهم بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ البحري في هرمزكان.

وقال مسؤول كبير في شركة «سي.بي.سي» الحكومية التايوانية لتكرير النفط إن ناقلة تستأجرها الشركة لجلب وقود من الشرق الأوسط تعرّضت لهجوم. وقال وو آي فانغ رئيس قسم البتروكيماويات في الشركة «كانت الناقلة «فرنت ألتير» تحمل 75 ألف طن من النفتا عندما «أصابها طوربيد في ما يبدو» وأكد أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم. وأوضح التقرير أنه وفقًا لبيانات الشحن، على «ريفينيتيف أيكون» فإن «فرنت ألتير» شوهدت للمرة الأخيرة في خليج عمان قبالة ساحل إيران بعد تحميل حمولتها من الرويس في دولة الإمارات العربية المتحدة.

