عربيات ودوليات

عواصم - الوكلات: ارتفعت اسعار النفط، امس بعيد الحادث الذي استهدف ناقلتين للنفط في خليج عُمان. وارتفع خام برنت اكثر من 4.5% ليصل الى 62.44 دولارا للبرميل بعد ورود انباء عن حادث شحن في خليج عمان، فيما صعد الخام الأميركي 4.25% الى 53.23 دولارا للبرميل.

الى ذلك، اصدرت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، التي تديرها البحرية البريطانية، وضع حالة التأهب، في وقت مبكر امس ولم توضح الأسباب، لكنها قالت انها تجري تحقيقاً في الأمر. ومنذ بداية ورود تقارير عن حادثة خليج عُمان، بدأت اسعار النفط في الصعود.

وكانت وكالات الأنباء افادت في وقت سابق بتعرض ناقلتي نفط في خليج عُمان، وذكرت وكالة «رويترز» احد احدى الناقلتين اصيبت بصاروخ طوربيد. وقالت الوكالة ان احدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال والثانية ترفع علم بنما.

الى ذلك منيت غالبية اسواق الأسهم الخليجية بتراجعات متفاوتة في نهاية تعاملات امس متأثرة بالأحداث الجيوسياسية وتعرض ناقلتين قبالة سواحل خليج عمان لاعتداء.

وانهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الجلسة على تراجع بنسبة 1.58%، الى مستوى 8941 نقطة، وذلك بعد سلسة من الارتفاعات مع تدفق سيولة اجنبية. وانخفض مؤشر سوق دبي بنحو 1.15%، الى 2633 نقطة، وسوق ابوظبي بنسبة 0.54%، حيث هبط المؤشر الى 4963 نقطة. وهبط مؤشر بورصة الكويت بنسبة 1%، الى 6390 نقاط.

