عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: نقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية عن مسؤول بميناء ايراني نفيه انباء غرق احدى ناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان. وقال المسؤول انه تم اخماد النيران في احدى الناقلتين وسيعود طاقمها المكون من 21 فردا اليها بعد الانتهاء من اجراءات السلامة. وأضاف ان النار لا تزال مشتعلة في الناقلة الثانية. وكانت وسائل اعلام ايرانية اكدت غرق الناقلة «فرونت التير» بينما نقلت صحيفة نرويجية عن «شركة فرونت لاين» تأكيدها بأن الناقلة «فرونت التير» مشتعلة في خليج عمان.

وقال الشركة المالكة لـ«فرونت التير» ان الناقلة تعرضت للاستهداف مرتين خلال 3 ساعات.

كما اكدت شركة «كوكوكا سانجيو» اليابانية للشحن تعرض احدى ناقلاتها لهجوم في خليج عمان، وأن الناقلة التي تعرضت لهجوم كانت تحمل مواد كيماوية.