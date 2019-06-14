عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: نقلت شبكة «CNN» الاخبارية الاميركية عن «مصدر مطلع» على التحقيقات الجارية في الهجوم الذي استهدف اربع سفن في ميناء الفجيرة قوله انه «يشبه الى حد كبير» الحادث الأمني الذي تعرضت له ناقلتا نفط في خليج عمان، امس. ورفض المصدر التعليق على سؤال حول ان كانت الحادثة في خليج عمان يعتبر «هجوما» الا انه لفت بالقول ان «الطريقة مشابهة الى حد كبير». وأكد الأسطول الخامس بالجيش الأميركي علمه بالتقارير التي تشير لحادث وقع في خليج عُمان، دون تقديم تفاصيل اضافية. وقالت مجموعة السلامة البحرية البريطانية، انها تحقق في «حادث» في خليج عمان، بعد تقارير مهاجمة ناقلتي نفط، في حين قالت لجنة UKMTO لمشاركة معلومات السلامة الملاحية التابعة للبحرية الملكية البريطانية: «بريطانيا وشركاءها تقوم بالتحقيق في الوقت الحالي».